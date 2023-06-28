KURBAN ETİ YIKANIR MI? Kurban eti kesildikten kaç saat sonra buzluğa konur? Taze et, pişmiş et saklama koşulları...
"Kurban eti yıkanır mı?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Kendi kurbanlarını kesenler ve ikram edilen kurban etlerini kabul edenler, kurban etinin hangi koşullarda saklanması gerektiğini sorguluyor. Dağıtılan kurbanlıkların yıkanıp yıkanmayacağı, nasıl dinlendirileceği merak ediliyor. İşte, kurban eti muhafaza koşulları...
"Kurban eti nasıl saklanır, yakanırsa bozulur mu?" soruları Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Bu noktada kurban kesme ibadetini yerine getiren vatandaşlar, kurban etinin nasıl saklanacağını da merak ediyor. Peki kurban eti nasıl saklanır, kesildikten kaç saat sonra dolaba konur? İşte kurban eti saklama koşulları...
KURBAN ETİ BUZDOLABINDA KAÇ GÜN SAKLANIR?
Kurban eti buzdolabının normal kısmında en fazla 5-6 gün saklanabilir
Diğer et türlerine göre daha çabuk bozulan kıyma, buzdolabında en fazla 3 gün bekletilmelidir.
KURBAN ETİ BUZLUKTA, DERİN DONDURUCUDA KAÇ GÜN SAKLANIR?
Hava almayacak şekilde paketlenen kurban eti, buzlukta veya derin dondurucuda 6-8 aya kadar saklanabilir.
KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?
Kurban kesildikten sonra etteki sinirler hala canlı olabileceği için hemen tüketilmesi sağlık açısından uygun değildir. Bu nedenle umanlar, bayramın ilk günü kesilen kurban etlerinin hemen tüketilmemesi ve dinlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu noktada kurban etlerinin nasıl saklanacağı konusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaktadır.
Kurban etlerinin saklanması için belirli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerin başında kurban etlerinin, parçalar halinde temiz kaplara konularak ve güneş görmeyen serin bir yerde 3-4 saat bekletilmesi gelmektedir.
Bekletme sırasında etlerin hava alması sağlanmalı ve bu süre sonunda oda sıcaklığına ulaşan etler buzdolabına kaldırılmalıdır.
Kurbanlık etin dayanma süresi, normal buzdolabı koşullarında en fazla 3 - 4 gündür. Ancak etler kıyma haline getirilirse bu süre 1 - 2 gün kadardır. Etlerin daha uzun süre muhafaza edilebilmesi için buzlukta dondurulmuş olarak saklanması gerekir. Ancak dondurulmuş etlerin de belirli bir raf ömrü olduğu unutulmamalıdır.
KURBAN ETİ YIKANIR MI?
Kurban etinin en doğru şekilde saklanması, sağlık açısından önem arz etmektedir. Eti işlemeye başlamadan önce etin iyice soğuması ve katılaşması beklenmelidir. Eti işlemek için en doğru zaman dilimi, kesimden yaklaşık 3-4 saat sonrasıdır.
Eti işlerken kirli yüzeylere karşılaşıldığında bu kısımların yıkanmak yerine kesilmesi önerilir. Çünkü etin yıkanması, bakterilerin rahat çoğalması için zemin oluşturur.
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