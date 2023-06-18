Harfi harfine uyanlar anında zayıflıyor! 4 ayda iğne ipliğe döndü! İşte, Işın Karaca'nın 32 kilo verdiren diyet listesi!
Işın Karaca'nın zayıflama sırrı ortaya çıktı. 4 ayda 32 kilo veren Karaca'nın nasıl zayıfladığı hayranları tarafından merak edildi. Aylar içinde mum gibi eriyen sanatçının son hali sosyal medyada gündem oldu. Peki, Işın Karaca nasıl zayıfladı? İşte, bambaşka birine dönüşen Işın Karaca'nın merak edilen diyet listesi...
Ünülerin zayıflama sırları son dönemde oldukça ilgi görüyor. Yaz aylarına girimesiyle kilo vermek isteyenler, ünlülerin kilo verme yöntemlerini araştırıyor. Bu isimlerden birisi de Işın Karaca. İşte merak edilen diyet listesi...
4 AYDA MUM GİBİ ERİDİ!
50 yaşındaki Işın Karaca 4 ayda 32 kilo vererek bir başarıya imza attı. Kilo sorununu kökten çözen Karaca'nın nasıl zayıfladığı ise merak konusu oldu. Peki Işın Karaca ne diyeti uyguladı? İşte cevabı...
IŞIN KARACA'NIN HIZLI KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ!
Sabah
Süt ( 1 bardak yarım yağlı ) 100 kalori
Yulaf ( 3 kaşık ) 60 kalori
Toplam: 160 kalori
Ara Öğün
Meyve ( 1 tabak ) 60 kalori
Badem ( 10 adet ) 60 kalori
Toplam: 120 kalori
Öğle
Ton balıklı salata ( 100 gram ton balığı ) 150 kalori
Kepekli ekmek ( 1 dilim ) 55 kalori
Yoğurt ( 1 kase ) 120 kalori
Ara Öğün
Elma ( 1 adet ) 60 kalori
Süt ( 1 bardak yarım yağlı ) 100 kalori
Toplam: 160 kalori
Akşam
Izgara köfte ( 5 adet ) 250 kalori
Bol yeşillikli salata ( 1 tatlı kalığı zeytinyağı ve limon ) 120 kalori
Toplam: 370 kalori
Gece
Süt ( 1 bardak ) 120 kalori
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Harfi harfine uyanlar anında zayıflıyor! 4 ayda iğne ipliğe döndü! İşte, Işın Karaca'nın 32 kilo verdiren diyet listesi!
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili 9 gün mü, ayın kaçında başlıyor?
- Türkiye - Galler maçı hangi kanalda? Türkiye - Galler ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Gençlere bayram ikramiyesi verilecek mi? Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek 2023?
- Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödeme tarihleri açıklandı mı?
- Vatandaşlık maaşı başvurusu ne zaman, kimlere verilecek? VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR? Şartları ve başvuru tarihi hakkında detaylar...
- 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık şartı sıralandı! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! 2000-2008 sonrası EYT çizelgesi...
- Karatay diyetinde 3 önemli kural! Canan Karatay 'sadece bunları yapın' dedi! Vücuttaki toksinleri atmak için...
- Emekliye 3 kademeli zam tablosu netleşti! Emekliye 8.886 TL, memura 22.000 TL! KÖK maaş hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000 TL...
- YKS 2023 soru ve cevap anahtarı PDF İNDİR ösym.gov.tr! TYT Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal bilimler, Coğrafya, Din! YKS A-B-C-D cevap anahtarı!
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TYT, AYT, YDT 2023 sınav sonuçları ne zaman belli olur?
- YKS AYT - YDT zor muydu, kolay mıydı 2023? YKS AYT yorumları edebiyat matematik soruları nasıldı? 2023 öğrenci Twitter, Facebook yorumları...