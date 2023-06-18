Harfi harfine uyanlar anında zayıflıyor! 4 ayda iğne ipliğe döndü! İşte, Işın Karaca’nın 32 kilo verdiren diyet listesi!

4 AYDA MUM GİBİ ERİDİ!

50 yaşındaki Işın Karaca 4 ayda 32 kilo vererek bir başarıya imza attı. Kilo sorununu kökten çözen Karaca'nın nasıl zayıfladığı ise merak konusu oldu. Peki Işın Karaca ne diyeti uyguladı? İşte cevabı...