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Haberler Sağlık Haberleri Harfi harfine uyanlar anında zayıflıyor! 4 ayda iğne ipliğe döndü! İşte, Işın Karaca'nın 32 kilo verdiren diyet listesi!

Harfi harfine uyanlar anında zayıflıyor! 4 ayda iğne ipliğe döndü! İşte, Işın Karaca'nın 32 kilo verdiren diyet listesi!

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2023
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Harfi harfine uyanlar anında zayıflıyor! 4 ayda iğne ipliğe döndü! İşte, Işın Karaca’nın 32 kilo verdiren diyet listesi!

Işın Karaca'nın zayıflama sırrı ortaya çıktı. 4 ayda 32 kilo veren Karaca'nın nasıl zayıfladığı hayranları tarafından merak edildi. Aylar içinde mum gibi eriyen sanatçının son hali sosyal medyada gündem oldu. Peki, Işın Karaca nasıl zayıfladı? İşte, bambaşka birine dönüşen Işın Karaca'nın merak edilen diyet listesi...

Ünülerin zayıflama sırları son dönemde oldukça ilgi görüyor. Yaz aylarına girimesiyle kilo vermek isteyenler, ünlülerin kilo verme yöntemlerini araştırıyor. Bu isimlerden birisi de Işın Karaca. İşte merak edilen diyet listesi...

4 AYDA MUM GİBİ ERİDİ!

50 yaşındaki Işın Karaca 4 ayda 32 kilo vererek bir başarıya imza attı. Kilo sorununu kökten çözen Karaca'nın nasıl zayıfladığı ise merak konusu oldu. Peki Işın Karaca ne diyeti uyguladı? İşte cevabı...

IŞIN KARACA'NIN HIZLI KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ!

Sabah

Süt ( 1 bardak yarım yağlı ) 100 kalori

Yulaf ( 3 kaşık ) 60 kalori

Toplam: 160 kalori

Ara Öğün

Meyve ( 1 tabak ) 60 kalori

Badem ( 10 adet ) 60 kalori

Toplam: 120 kalori

Öğle

Ton balıklı salata ( 100 gram ton balığı ) 150 kalori

Kepekli ekmek ( 1 dilim ) 55 kalori

Yoğurt ( 1 kase ) 120 kalori

Ara Öğün

Elma ( 1 adet ) 60 kalori

Süt ( 1 bardak yarım yağlı ) 100 kalori

Toplam: 160 kalori

Akşam

Izgara köfte ( 5 adet ) 250 kalori

Bol yeşillikli salata ( 1 tatlı kalığı zeytinyağı ve limon ) 120 kalori

Toplam: 370 kalori

Gece

Süt ( 1 bardak ) 120 kalori

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