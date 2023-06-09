Koronavirüs hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Beyin hücreleriyle birleşiyor...

3. BİR OLASILIK DOĞDU

Araştırmacılardan Martinez-Marmol, literatürdeki genel kanının, bir virüs beyne girdiğinde ya hücre ölümü gerçekleşir ya da enfeksiyon gözlemlenebilir şeklinde iki olasılık olduğunu ifade ederek, "Ancak üçüncü bir olasılığı kanıtladık. Bu da nöral füzyon." açıklamasında bulundu.