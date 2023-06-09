Koronavirüs hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Beyin hücreleriyle birleşiyor...
Geçtiğimiz yıllarda dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını hakkında yeni araştırmalar devam ediyor. Avusturalyalı bilim insanları koronavirüsün nörobiyolojik belirtilere sebep olduğunu kanıtladı. İşte detaylar...
Avusturalyalı bilim insanları, Kovid-19 virüsünün beyin dokusuna adaptasyonla kronik sinir sistemi hastalıklarıyla sonuçlanacak nörobiyolojik belirtilere sebep olduğunu kanıtladı.
HÜCRE ZARLARINA FÜZYONLA GEÇEBİLİYOR
Drug Target Review'in haberine göre, Avusturalya'da Queensland Üniversitesinden araştırmacılar, Kovid-19 virüsünün beyindeki nöron ve glia hücrelerinin zarlarından füzyonla geçebildiğini kanıtladı.
FARE VE İNSAN BEYNİNE ENFEKTE EDİLDİ
Yapılan deneylerde, laboratuvar ortamında elde edilen fare ve insan beyin kültürleri yeşil floresan protein (GFP) ile işaretledikten sonra Kovid-19 virüsü (SARS-CoV-2) ile enfekte edildi.
Virüsün nöron ve glia hücrelerinin zarlarından füzyonla geçebildiği ve hücreler arası bağlar kurduğu gözlemlendi.
3. BİR OLASILIK DOĞDU
Araştırmacılardan Martinez-Marmol, literatürdeki genel kanının, bir virüs beyne girdiğinde ya hücre ölümü gerçekleşir ya da enfeksiyon gözlemlenebilir şeklinde iki olasılık olduğunu ifade ederek, "Ancak üçüncü bir olasılığı kanıtladık. Bu da nöral füzyon." açıklamasında bulundu.
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