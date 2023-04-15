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Covid-19 tazminatı! Her ay 301 kişiye ödeniyor

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 15.04.2023
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Covid-19 tazminatı! Her ay 301 kişiye ödeniyor

Almanya’da Covid-19 aşılarının yol açtığı ağır yan etkiler nedeniyle mahkemeye başvuran 301 kişiye her ay ömür boyu tazminat ödenmesine başlandığı belirtildi.

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