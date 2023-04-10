İbn-i Sina’nın şifa reçetesinde yazıyor! Geçmeyen öksürüğe 1 kaşıkla çözüm! İkisini birlikte yerseniz...

*Antioksidan özelliği sayesinde yaşlanma belirtilerini geciktirir ve kadınlardaki menopoz etkilerini azaltır.

*Düzenli olarak tüketilmesi durumunda cilde parlak bir görünüm kazandırır. Bu amaçla keten tohumu maskesi hazırlayıp yüzünüze uygulayabilirsiniz.

*Kan basıncını ve kan şekerini düzenlemesi ile tansiyon ve şeker hastaları tarafından kullanılması tavsiye edilir.