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İbn-i Sina'nın şifa reçetesinde yazıyor! Geçmeyen öksürüğe 1 kaşıkla çözüm! İkisini birlikte yerseniz...

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2023
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İbn-i Sina’nın şifa reçetesinde yazıyor! Geçmeyen öksürüğe 1 kaşıkla çözüm! İkisini birlikte yerseniz...

Bu tarif geçmeyen öksürüğü bıçak gibi kesiyor.Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar nedeniyle ortaya çıkan kuru öksürük, günlük yaşantımızı olumsuz etkiliyor. Kullandığımız ilaçların yanı sıra bitkisel karışımlar da iyileşmemizi hızlandırabiliyor. İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı "El Kanun Fi' Tıbb" eserinde bahsettiği tarifler ise adeta şifa dağıtıyor. İşte öksürüğü tamamen ortadan kaldıran o tarif...

Geçmeyen öksürüğe 1 kaşıkla çözüm! İbn-i Sina yüzyıllık sırrı ortaya çıktı. İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı ''El Kanun Fi' Tıbb'' eserinde bahsettiği tarifler günümüzde de uygulanıyor. Çoğu kişi ilaçlara bağlı kalmadan doğal bitkisel kürler uygulayarak hastalıklara karşı önlemler almak isityor. Özellikle geçmeyen öksürükler hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. İşte, geçmeyen öksürüğü bıçak gibi kesen o karışım...

İbn-i Sina'nın El Kanun Fi' Tıbb eserindeki yüzlerce yıllık iki tarif, öksürük sorununuza oldukça faydalı olabilir. Bu sayede boğazınızda rahatsız eden o gıcık hissi, bitmeyen öksürük krizleri de ortadan kalkabilir.

Fakat bu tarifleri denemeden önce herhangi bir alerjik reaksiyon gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak için öncelikle sağlık uzmanına danışmanız gerekir.

İşte, mucizevi iki karışım...

KETEN TOHUMU VE BAL

Keten tohumunu biraz kavurun ve bal ile yoğurun. Öksürüğünüz yoğunlaştığında günde bir çay kaşığı tüketin. Bu karışımı bir kavanozda saklayabilirsiniz.

ÜZÜM SUYU KARIŞIMI

Soyulmuş salatalık tohumu, soyulmuş badem, ebe gümeci tohumu, hatmi tohumu, kitre zamkı, nişasta, soyulmuş ayva çekirdeği, meyan kökü ökse ve kurum üzüm hep birlikte pişirilir. Ardından üzerine üzüm suyu dökülerek tam bir karışım haline getirilir.

KETEN TOHUMU FAYDALARI

*Sindirim sistemine olan etkisi ile dikkati çeker. Bağırsaklara iyi gelmesi sonucunda sindirim sistemini hızlandırır ve iltihap gibi durumları önler. Bu yönüyle hemoroid hastaları için büyük fayda sağlar.

*Tohumdaki sağlıklı yağların vücutta bulunan zararlı yağları yok etmesi keten tohumu ile zayıflama konusundaki başarıyı arttırır. Aynı zamanda, tokluk hissi sağlaması sonucunda keten tohumu tüketenler kendilerini uzun süre tok hisseder.

*Tohumun zihinsel aktiviteler açısından da yararları bulunur. B12 vitamini eksikliği sebebi ile oluşan unutkanlık durumlarına iyi geldiği gözlemlenmiştir.

*Tohumun içeriğinde bulunan Omega 3 iç organları ve cildi etkileyen tüm hastalıklara iyi gelir.

*Antioksidan özelliği sayesinde yaşlanma belirtilerini geciktirir ve kadınlardaki menopoz etkilerini azaltır.

*Düzenli olarak tüketilmesi durumunda cilde parlak bir görünüm kazandırır. Bu amaçla keten tohumu maskesi hazırlayıp yüzünüze uygulayabilirsiniz.

*Kan basıncını ve kan şekerini düzenlemesi ile tansiyon ve şeker hastaları tarafından kullanılması tavsiye edilir.

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