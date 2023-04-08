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Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı! Deprem bölgesindeki sahra hastanelerinin standartları belirlendi

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 08.04.2023
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Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı! Deprem bölgesindeki sahra hastanelerinin standartları belirlendi

Sağlık Bakanlığı, yayımladığı genelgeyle deprem bölgelerindeki sahra hastanelerinde uygulama birliğinin sağlanmasına ilişkin standartları belirledi. Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre sahra hastanelerinde, ayaktan poliklinik, servis ve yoğun bakım, görüntüleme, laboratuvar, ameliyathane, doğumhane ve diyaliz uygulamalarının yürütüldüğü sağlık hizmet birimleri bulunacak.

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