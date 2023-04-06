06 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu: Son 5 ayda 844 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu: Son 5 ayda 844 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 06.04.2023
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu: Son 5 ayda 844 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı güncel COVID-19 rakamlarını açıkladı. Son 5 ayda 252 bin 945 yeni vaka kaydedilirken 844 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA