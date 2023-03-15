3 damlası bile yetiyor! Salçadaki küflenmeyi ortadan kaldıran mucizevi yöntem! Bunu yaparsanız haftalarca saklayabilirsiniz!

3 damlası bile yetiyor! Salçalardaki küflenme bu yöntemle ortadan kalkıyor. Peki, Salçalar uzun ömürlü nasıl saklanır? Yemeklerimizin vazgeçilmezi olan salçayı uzun ömürlü saklamak için yapım ve saklama aşamasında bazı kuralları uygulamanız gereklidir. Bu ipuçları sayesinde, küflenme gibi olumsuz durumların önüne geçebileceksiniz. İşte aşçıların kullandığı o yöntem...