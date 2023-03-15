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3 damlası bile yetiyor! Salçadaki küflenmeyi ortadan kaldıran mucizevi yöntem! Bunu yaparsanız haftalarca saklayabilirsiniz!

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2023 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
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3 damlası bile yetiyor! Salçadaki küflenmeyi ortadan kaldıran mucizevi yöntem! Bunu yaparsanız haftalarca saklayabilirsiniz!

Türk mutfağının en sık tüketilen besini olan salçayla ilgili aşçıların da sık sık kullandığı bazı yöntemler var. Ev yapımı domates ve biber salçalarında küflenmeye pek rastlanmamakla birlikte, hazır salçalarda küflenme sorunu yaşanıyor. Bu yöntemle ise salçalarını israf olmadan saklayabileceksiniz. Peki, salçanın küflenmesini nasıl önleyebiliriz? İşte, püf noktaları...

3 damlası bile yetiyor! Salçalardaki küflenme bu yöntemle ortadan kalkıyor. Peki, Salçalar uzun ömürlü nasıl saklanır? Yemeklerimizin vazgeçilmezi olan salçayı uzun ömürlü saklamak için yapım ve saklama aşamasında bazı kuralları uygulamanız gereklidir. Bu ipuçları sayesinde, küflenme gibi olumsuz durumların önüne geçebileceksiniz. İşte aşçıların kullandığı o yöntem...

BUNU MUTLAKA DENEYİN!

Salçanızı aldıktan sonra her kullanım sonrasında 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekleyin.

Salçaları güzelce temizleyip kurutulmuş cam kavanozda saklamalısınız. Kavanoz hava almamalı. Kapağı iyice kapattığınızdan emin olun çünkü kavanoz hava aldığı takdirde salça hızlı bozulur.

SALÇALARDAKİ KÜFÜ NASIL ENGELLEYEBİLİRİZ?

-Salçalar soğuk ortamda saklanmalıdır.

-Havayla temas ettirilmemelidir.

-Üzerine yağ dökülmesi ya da tuz ile karıştırılması küflenmeyi geciktirebilir.

-Mümkün olan en kısa sürede tüketilmelidir.

-Kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılmalı ve saklanmalıdır.

-Siz de bu bilgiler ışığında salçalarınızda küf oluşumunu engelleyebilirsiniz.

SALÇANIN ÜZERİ NEDEN BEYAZLAR?

Salça domates ve kırmızı biber gibi sebzelerin ezilerek suyunun çıkarılması ve bu suyun kaynatılmasıyla elde edilen bir besindir. Salçanın üzerinin beyazlaması ve küflenmesi içeriğindeki nemden kaynaklanır.

Dikkat ederseniz ev yapımı salçalarda küflenme pek olmamakla birlikte hazır salçalar çok daha hızlı şekilde küflenir.

Bunun sebebi doğru saklama ve kullanma yöntemlerini bilmektir. Doğru şekilde saklayarak ve kullanarak salçaların kullanım ömrünü uzatabilirsiniz.

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