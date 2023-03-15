Osmanlı hekimlerinin şifa sırrı! Doğal afet sonrası dağıtılıyor! İşte her derde derman o reçete
Yüzyıllar önce osmanlı hekimlerinin doğal afetler sonrası dağıttıkları bu bitki adeta ilaç görevi görüyor. Bu lezzet sağlık açısından günümüzde de sıklıkla tercih ediliyor. Osmanlı döneminde sokaklarda satılan bu besinin etkisini tahmin bile edemezsiniz. Peki, meyan kökü şerbeti nedir, ne işe yarar? İşte, merak edilenler...
Osmanlı döneminde sokaklarda dağıtılan meyan kökünün sağlık açısından faydalarını tahmin bile edemezsiniz. Meyan kökü şerbetini osmanlı hekimleri özellikle afet sonralarında dağıtılmasını tavsiye ediyor. Bu şerbetin o dönemlerde maddi ve manevi şifa sağladığına inanılıyordu. Günüzmüzde de kullanılan bu bitki adeta ilaç görevi görüyor. Peki, meyan kökü şerbetinin faydalarını nelerdir, kimler kullanablir? İşte, cevabı..
MEYAN KÖKÜ ŞERBETİNİN FAYDALARI
Doğal afetler sonrası panik ve korkuyu azaltımak için dağıtılıyormuş.
· Meyan kökü şerbeti, solunum yolunda oluşan enfeksiyonları da azaltıyor.
· Soğuk havalarda uzun süre soğuğa maruz kalan akciğerlerde toplanan balgamı hızla söküp atıyor.
· Vücudun virüs ve bakterilerle savaşmasını sağlıyor. Özellikle de boğazda oluşan iltihaplanmayı temizleyerek nefes açıyor.
· Vücudun adrenalin bezlerini hareketlendiren meyan kökü bu sayede kan değerlerini yükselterek vücut ısısını sağlıyor. Aynı zamanda hormonal dengeyi koruyor.
· Hepatit tipine bağlı gelişecek olan riskli sağlık sorunlarını azaltıyor.
· Sindirim sistemini güçlendiriyor.
· Mide ve bağırsak hareketlerini kontrol ediyor.
MEYAN KÖKÜ ŞERBETİ YAPILIŞI
Meyan kökü şerbeti yapmak için öncelikle şu malzemeler gereklidir:
-50-100 gram Meyan tozu
-2-2,5 litre su
Meyan kökü tozunu cam bir şişeye veya bir sürahiye ekleyin. Daha sonra üzerine su ilave edin. 2-2,5 saat beklettikten sonra, ince bir süzgeç veya temiz bir tülbent yardımıyla süzün. Servis etmeden birkaç saat önce buzdolabında bekletin ve soğuk olarak servis edin.
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