Osmanlı hekimlerinin şifa sırrı! Doğal afet sonrası dağıtılıyor! İşte her derde derman o reçete

MEYAN KÖKÜ ŞERBETİ YAPILIŞI

Meyan kökü şerbeti yapmak için öncelikle şu malzemeler gereklidir:

-50-100 gram Meyan tozu

-2-2,5 litre su

Meyan kökü tozunu cam bir şişeye veya bir sürahiye ekleyin. Daha sonra üzerine su ilave edin. 2-2,5 saat beklettikten sonra, ince bir süzgeç veya temiz bir tülbent yardımıyla süzün. Servis etmeden birkaç saat önce buzdolabında bekletin ve soğuk olarak servis edin.