Deprem bölgesi sağlık personeli atamaları ne zaman? Yer değişikliği kurası hangi tarihte yapılacak? Fahrettin Koca son dakika açıkladı!
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacağını duyurdu. Peki, Deprem bölgesi sağlık personeli atamaları ne zaman?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli atamalarına yönelik son dakika açıklaması yaptı. Bakan Koca açıklamasında; "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa için 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacak." dedi. Peki, Deprem bölgesi sağlık personeli atamaları ne zaman? İşte, detaylar..
10 İLDEN BİRİNDE HİZMET İÇİN İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI
Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak.
SON TARİH 15 MART!
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor. Son gün 15 Mart.
Yerleştirmeler 30 Mart'ta noter huzurunda yapılacak. Yerleştirmede öncelik, sırasıyla, hizmet puanı ve hizmet süresi daha yüksek personelde olacak. Hizmet puanı ve hizmet süresi aynı olanlar arasında tercih kurayla belirlenecek. Detaylı bilgi için: http://pbs.saglik.gov.tr.
17 binden fazlası hekim olmak üzere, 122 bin sağlık personeli afetzedeler için görev başında. Her şey gibi, kurulacak yeni hayatın da başı sağlık."
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- Deprem bölgesi sağlık personeli atamaları ne zaman? Yer değişikliği kurası hangi tarihte yapılacak? Fahrettin Koca son dakika açıkladı!
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