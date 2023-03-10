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12 bin 700 atama kararı! Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Depremden etkilenen illerde "yer değiştirme kurası"

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 10.03.2023 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
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12 bin 700 atama kararı! Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Depremden etkilenen illerde yer değiştirme kurası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremden etkilenen iller için yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacağını ifade etti. Bakan Koca "Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacak" dedi.

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