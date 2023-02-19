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Dizanteri nedir, nasıl bulaşır? Belirtileri neler? Mide ağrısı, ishal, ateş...Tedavisi, aşısı var mı? Amipli/Basilli dizanteri

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2023
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Dizanteri nedir, nasıl bulaşır? Belirtileri neler? Mide ağrısı, ishal, ateş...Tedavisi, aşısı var mı? Amipli/Basilli dizanteri

Dizanteri hastalığına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Bulaş riski yüksek olan hastalıklardan olan dizanteri, içtiğiniz sudan ya da kullandığınız tuvaletten bile bulaşabilir. Dizanteriden korunmanın en önemli yolu ise tedbirdir. Peki dizanteri nedir, nasıl bulaşır? Belirtileri neler? Tedavisi, aşısı var mı?

Dizanteri nedir, nasıl bulaşır sorusunun cevabı merak konusu oldu. Sindirim sistemi hastalığı olan dizanteri aynı zamanda da bulaş riski oldukça yüksek bir hastalıktır. Mide ağrısı, ishal, ateş gibi yaygın belirtileri bulunan dizanteri hastalığı özellikle bebek ve çocuklarda tehlikeli olabilmektedir. Peki dizanteri nedir, nasıl bulaşır? Belirtileri neler? Tedavisi, aşısı var mı? İşte dizanteri hastalığı ile ilgili merak edilenler...

DİZANTERİ NEDİR?

Kanlı ishal olarak da bilinen dizanteri bağırsak, amip ve virüslerin neden olduğu bağırsak enfeksiyonlarından bir tanesidir. Kişiden kişiye çok rahat bir şekilde bulaşan bu hastalığın en önemli etken hijyen eksikliğidir. Su ve gıdaların dışkı ile kirlenmesi sonucu dizanteri hastalığı ortaya çıkar. Dizanteri kişiden kişiye bulaştığı takdirde belirtileri yavaş bir şekilde seyreder.

Hastalık giderek iç organlara da yayılır. Ateş ve ishal ile belirti gösteren bu hastalık vücuttaki su oranını giderek azaltır. Dizanteriye neden olan bakteri ve virüsler bazı durumlarda bağırsaklara geçerek iç organlara da yayılabilir. Bu da giderek hastanın hayatını tehlikeye sokar. Özellikle dizanteri nedir diye merak ediliyor.

NASIL BULAŞIR?

Günümüzde genel olarak kirli su, dışarıdan alınan açık yiyecekler, pislik içindeki yerler ile direkt temas ya da gıdaların temizlenmeden tüketilmesi durumlarında kişiye bulaşan bir hastalıktır dizanteri. Dizanteri hastalığının en büyük belirtileri şiddetli ishal ve ateştir. Dizanteri mikrobu bağırsağa yerleşir ve buradan tüm organlara yayılabilir. Ciddi bir sağlık sorunu olan dizanteri belirtileri gösterdiğinizde doktora gitmeyi ihmal etmeyin.

AMİPLİ/BASİLLİ DİZANTERİ TEDAVİ SÜRECİ

Amipli ve ya basilli dizanterilerde tedavi farklılık gösterebilir. Bu hastalık ile birlikte vücuttaki su kaybı yüksek orandadır. Çünkü ishal nedeni ile kaybolan sıvının yerine konulması için günlük olarak bol miktarda su tüketilmesi gerekir. Ateş, kusma ve ishal gibi belirtiler görüldüğü andan itibaren mutlaka bir hekime başvurmak gerekir.

Gerekli muayenenin ardından hastalığın tanısı konularak tedaviye başlanır. Hekimin uygun gördüğü takdirde antibiyotik kullanımı da gerekebilir. Hastalardaki bulantı ve kusmayı önleyici ilaçlar da kullanılır. Bazı durumlarda ise hastaya serum takviyesi de uygulanır. Dizanteri bulaşıcı bir hastalık olduğu için mutlaka dikkatli olmak gerekir. Aynı zamanda dizanteri hastalığının tedavisi yaklaşık 2 ve ya 3 hafta kadar sürebilir. Bu hastalığın tedavisi kişiden kişiye göre de farklılık gösterebilir.

BELİRTİLERİ NELER?

Geçmişten günümüze en bulaşıcı olan hastalıklardan bir tanesi de dizanteridir. Dizanteri özellikle yaz aylarında daha sık görülebilir. Günümüzde sıklıkla 1 ve 5 yaş arasındaki çocuklarda dizanteri görülebilir.

Hijyen sorununun yaşandığı gelişmemiş ülkelerde dizanteri hastalığı salgın halinde görülebilir. O nedenle dizanteri hastalığı hijyenik olmayan ortamlarda ve kirli suların bulunduğu bölgelerde daha fazla ortaya çıkar. Dizanteri olan kişilerde kanlı ve sulu ishal görülebilir. Ayrıca bu kişilerde mide bulantısı, ani kusma, ateş, titreme ve mide krampları yaşanır. Baş ağrısının da yaşandığı kişilerde enfeksiyonlar da ortaya çıkabilir. Dizanteri hastaya bulaşmasının ardından 10 gün sonra belirti gösterebilir.

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