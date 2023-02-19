Dizanteri nedir, nasıl bulaşır? Belirtileri neler? Mide ağrısı, ishal, ateş...Tedavisi, aşısı var mı? Amipli/Basilli dizanteri
Dizanteri hastalığına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Bulaş riski yüksek olan hastalıklardan olan dizanteri, içtiğiniz sudan ya da kullandığınız tuvaletten bile bulaşabilir. Dizanteriden korunmanın en önemli yolu ise tedbirdir. Peki dizanteri nedir, nasıl bulaşır? Belirtileri neler? Tedavisi, aşısı var mı?
Dizanteri nedir, nasıl bulaşır sorusunun cevabı merak konusu oldu. Sindirim sistemi hastalığı olan dizanteri aynı zamanda da bulaş riski oldukça yüksek bir hastalıktır. Mide ağrısı, ishal, ateş gibi yaygın belirtileri bulunan dizanteri hastalığı özellikle bebek ve çocuklarda tehlikeli olabilmektedir. Peki dizanteri nedir, nasıl bulaşır? Belirtileri neler? Tedavisi, aşısı var mı? İşte dizanteri hastalığı ile ilgili merak edilenler...
DİZANTERİ NEDİR?
Kanlı ishal olarak da bilinen dizanteri bağırsak, amip ve virüslerin neden olduğu bağırsak enfeksiyonlarından bir tanesidir. Kişiden kişiye çok rahat bir şekilde bulaşan bu hastalığın en önemli etken hijyen eksikliğidir. Su ve gıdaların dışkı ile kirlenmesi sonucu dizanteri hastalığı ortaya çıkar. Dizanteri kişiden kişiye bulaştığı takdirde belirtileri yavaş bir şekilde seyreder.
Hastalık giderek iç organlara da yayılır. Ateş ve ishal ile belirti gösteren bu hastalık vücuttaki su oranını giderek azaltır. Dizanteriye neden olan bakteri ve virüsler bazı durumlarda bağırsaklara geçerek iç organlara da yayılabilir. Bu da giderek hastanın hayatını tehlikeye sokar. Özellikle dizanteri nedir diye merak ediliyor.
NASIL BULAŞIR?
Günümüzde genel olarak kirli su, dışarıdan alınan açık yiyecekler, pislik içindeki yerler ile direkt temas ya da gıdaların temizlenmeden tüketilmesi durumlarında kişiye bulaşan bir hastalıktır dizanteri. Dizanteri hastalığının en büyük belirtileri şiddetli ishal ve ateştir. Dizanteri mikrobu bağırsağa yerleşir ve buradan tüm organlara yayılabilir. Ciddi bir sağlık sorunu olan dizanteri belirtileri gösterdiğinizde doktora gitmeyi ihmal etmeyin.
AMİPLİ/BASİLLİ DİZANTERİ TEDAVİ SÜRECİ
Amipli ve ya basilli dizanterilerde tedavi farklılık gösterebilir. Bu hastalık ile birlikte vücuttaki su kaybı yüksek orandadır. Çünkü ishal nedeni ile kaybolan sıvının yerine konulması için günlük olarak bol miktarda su tüketilmesi gerekir. Ateş, kusma ve ishal gibi belirtiler görüldüğü andan itibaren mutlaka bir hekime başvurmak gerekir.
Gerekli muayenenin ardından hastalığın tanısı konularak tedaviye başlanır. Hekimin uygun gördüğü takdirde antibiyotik kullanımı da gerekebilir. Hastalardaki bulantı ve kusmayı önleyici ilaçlar da kullanılır. Bazı durumlarda ise hastaya serum takviyesi de uygulanır. Dizanteri bulaşıcı bir hastalık olduğu için mutlaka dikkatli olmak gerekir. Aynı zamanda dizanteri hastalığının tedavisi yaklaşık 2 ve ya 3 hafta kadar sürebilir. Bu hastalığın tedavisi kişiden kişiye göre de farklılık gösterebilir.
BELİRTİLERİ NELER?
Geçmişten günümüze en bulaşıcı olan hastalıklardan bir tanesi de dizanteridir. Dizanteri özellikle yaz aylarında daha sık görülebilir. Günümüzde sıklıkla 1 ve 5 yaş arasındaki çocuklarda dizanteri görülebilir.
Hijyen sorununun yaşandığı gelişmemiş ülkelerde dizanteri hastalığı salgın halinde görülebilir. O nedenle dizanteri hastalığı hijyenik olmayan ortamlarda ve kirli suların bulunduğu bölgelerde daha fazla ortaya çıkar. Dizanteri olan kişilerde kanlı ve sulu ishal görülebilir. Ayrıca bu kişilerde mide bulantısı, ani kusma, ateş, titreme ve mide krampları yaşanır. Baş ağrısının da yaşandığı kişilerde enfeksiyonlar da ortaya çıkabilir. Dizanteri hastaya bulaşmasının ardından 10 gün sonra belirti gösterebilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dizanteri nedir, nasıl bulaşır? Belirtileri neler? Mide ağrısı, ishal, ateş...Tedavisi, aşısı var mı? Amipli/Basilli dizanteri
- Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Oyuncuları | Nerede çekildi, kaç dakika sürüyor? Naim filmi ne zaman çekildi? Hangi platformlarda var?
- Naim Süleymanoğlu neden öldü? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kaç kilo ağırlık kaldırdı? Rekoru nedir? Naim Süleymanoğlu kimdir? HAYATI VE BAŞARILARI
- KIŞ BİTMEDEN e-Devlet’ten müracaat edin! 900 ila 2.500 TL arasında anında nakit Para + Maaşa ek 1000 TL destek! Kimler başvurabilir? Şartları neler?
- Survivor depremden sonra bitti mi, yarışmacılar döndü mü? Yarışlar ne zaman devam edecek? TV8 yayın akışı son durum ne?
- Yarın okul var mı? 20 Şubat Pazartesi kar tatili olan iller listesi | Hangi illerde okullar tatil olacak? Artvin... MEB ve Valilik açıklamaları....
- Şaban ayı 2023 | Bugün mü başlıyor, ne zaman? Faziletleri neler? Hangi zikirler çekilmeli? Şaban ayı ile ilgili HADİS ve AYETLER
- Enkaz çalışmaları bitti mi? Arama kurtarma çalışmaları biten iller | Kurtarma çalışmaları kaç gün sürer? 6 ŞUBAT DEPREMİ SON DURUM NE?
- YKS ertelendi mi, tarihi değişecek mi? YKS TYT, YDT, AYT sınavları ne zaman yapılacak? 2022-2023 ÖSYM sınav takvimi...
- Teşkilat bugün var mı, yok mu? TRT1 Teşkilat yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? 19. Şubat yayın akışı | 65. Bölüm yayın tarihi...
- Cemre düştü mü, ne zaman düşüyor? 1. 2. 3. cemre tarihleri | Bahar havası geldi! Türk mitolojisinde cemre düşmesi ne demek?
- 60.000 TL HESAPLARA YATACAK! AFAD açıkladı, başvurular e-Devlet'ten! Ev sahibi, kiracı fark etmiyor! 12 ay kira yardımı, barınma desteği...