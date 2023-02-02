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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Strep-A' uyarısı: Önlemenin en iyi yolu...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 02.02.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ’Strep-A’ uyarısı: Önlemenin en iyi yolu...

Halk arasında "beta" olarak bilinen Strep-A bakterisinin neden olduğu enfeksiyona ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç tedavisine başlandıktan 24 saat sonra bulaşıcılık artık söz konusu değildir." dedi.

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