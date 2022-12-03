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Hastanede muayene sırası bekleyenler dikkat! Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Dünyanın gözünde tütüyor

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
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Hastanede muayene sırası bekleyenler dikkat! Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Dünyanın gözünde tütüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere ve Fransa'da muayene olmak için bekleyen vatandaşların sayısını paylaşırken, Türkiye'deki bu alanda son rakamları duyurdu. Bakan Koca "Bu sağlık sistemi dünyanın gözünde tütüyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de muayene olmak için bekleyen 7,1 milyon kişi olduğunu, Fransa'da 15 milyondan fazla insanın pratisyen hekime ulaşmakta zorluk yaşadığını belirterek, "Türkiye'de, sadece uzman hekim günlük ortalama randevu sayısı 945 bin. Yılın 10 ayında aile hekimliklerimizde 248 milyon 335 bin muayene yapıldı. Günlük ortalama muayene sayısı 827 bin 783. Bu sağlık sistemi dünyanın gözünde tütüyor." ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından Türkiye, İngiltere ve Fransa'nın sağlık sistemine ilişkin bazı verileri paylaştı.

AVRUPA İLE KIYASLADI

Avrupa medyasına göre, İngiltere'de muayene olabilmek için bekleyen 7,1 milyon kişi bulunurken Türkiye'de sadece uzman hekim günlük ortalama randevu sayısının 945 bin olduğuna dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Avrupa medyasına göre, Fransa'da 15 milyondan fazla insan, pratisyen hekime ulaşmakta zorluk yaşıyor. Türkiye'de, yılın ilk 10 ayında aile hekimliklerimizde 248 milyon 335 bin muayene yapıldı. Günlük ortalama muayene sayısı 827 bin 783. Bu sağlık sistemi dünyanın gözünde tütüyor."

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