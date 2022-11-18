Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "antibiyotik" uyarısı

"ANTİBİYOTİK" UYARISI

Koca, "Antibiyotikler, antiviraller, antifungaller, antiparaziterler biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın. İhtiyacınız olduğunda faydasını görün" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu maddeler yer aldı:

ANTİBİYOTİKLER

- Virüslerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmez.

- Bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

✅ Antibiyotikleri hekiminizin reçete ettiği dozda ve sürede, eczacınızın danışmanlığında kullanın.