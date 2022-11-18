Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "antibiyotik" uyarısı
SAĞLIK ahaber.com.tr
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Antibiyotikler, biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın" dedi.
Bakan Koca, '18-24 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası' dolayısıyla Twitter adresinden açıklama yaptı.
"ANTİBİYOTİK" UYARISI
Koca, "Antibiyotikler, antiviraller, antifungaller, antiparaziterler biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın. İhtiyacınız olduğunda faydasını görün" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu maddeler yer aldı:
ANTİBİYOTİKLER
- Virüslerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmez.
- Bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
✅ Antibiyotikleri hekiminizin reçete ettiği dozda ve sürede, eczacınızın danışmanlığında kullanın.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzman öğretmenlik sınavı kaç saat sürecek? Uzman öğretmenlik 2022 sınavı ne kadar, kaç dakika sürecek?
- Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit, Seyran'ı kurtarıyor...
- 21 Kasım'da okullar var mı, açık mı? Pazartesi okullar açılacak mı, ders işlenecek mi?
- İş arayana azami 1.650 TL yardım! Yılda 3 kez hesaplara yatacak! T.C kimlik numarasının sonu 1,3,5,7,9 olanlar...
- Arka Sokaklar final mi yapacak, bitiyor mu? Fenomen dizi Arka Sokaklar final mi?
- PTT personel alımı tarihleri açıklandı mı, ne zaman? PTT 55 BİN personel alımı başvuru şartları neler? Son dakika açıklamalar...
- Yalı Çapkını 9. bölüm full izle! 18 Kasım Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izle! Star TV, Youtube...
- 2000 öncesi ve sonrası emekliler için zamlı yeni tablo! Taban maaş 4.132 TL! 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ve refah payı...
- Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir kimdir? Değişimi ile şaşkına çeviren Mert Ramazan Demir kaç yaşında, nereli?
- Yalı Çapkını'nın gerçek hikayesi şaşırttı! O romandan esinlendiği iddia edilirken, finali merak uyandırdı! Gülseren Budayıcıoğlu açıkladı...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte puan durumu...
- KYK burs başvuru tarihleri bitti mi, sona erdi mi? KYK burs başvuru tarihleri uzatıldı mı?