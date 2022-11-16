Kuduz hastalığı belirtileri nasıl anlaşılır? Ateş, kaygı, baş ağrısı... İnsandan insana kuduz bulaşır mı? Kuduz hastalığı tedavi edilebilir mi?
Kuduz hastalığı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bitlis'ten sonra Adıyaman'da da kuduz vakalarının görülmesi endişeye neden olurken vatandaşlar arama motolarında "Kuduz hastalığı nasıl anlaşılır?", "Kuduz hastalığı belirtileri neler?" sorusunun cevaplarını araştırıyor. Peki İnsandan insana kuduz bulaşır mı? Kuduz hastalığı belirtileri neler?
Kuduz hastalığı nasıl anlaşılır sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Kuduz vakaları ile ilgili haberler son dönemde ardı ardına gelince kuduz ile ilgili detaylar da araştırılmaya başlandı. Peki Kuduz hastalığı nasıl anlaşılır? İnsandan insana kuduz bulaşır mı? Kuduz hastalığı belirtileri neler? Kuduz hastalığı nasıl tedavi edilir? Kuduz aşısı ne zaman yapılmalı?
KUDUZ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Bitlis ve Adıyaman'da görülen kuduz vakalarının ardından vatandaşlar kuduz hastalığının belirtilerini öğrenmek istiyor. Enfekte bir hayvan tarafından ısırılan ve kuduz virüsü bulaşan hastadaki ilk belirtiler gribe çok benzeyebilir ve durum günlerce sürebilir. İşte, kuduz hastalığının belirtileri...
İnsanlarda Kuduz Belirtileri;
*Isırılan vücut bölgesinde duyu değişikliği,
*Parezi veya paralizi (Felç),
*Yutma güçlüğü,
*Sudan korkma,
*Bilinç kaybı,
*Kasılmalar,
*Kaygı bozuklukları
Hayvanlarda kuduz belirtileri;
*Hayvanın huyunda veya hareketlerinde değişimler, korkaklık, sinirlilik ve saldırganlık görülebilir.
*Hayvanda genellikle şiddetli ısırma isteği bulunur.
*Vücudunda felçler, yutkunma güçlüğü, salya akması, kasılmalar görülebilir.
İNSANDAN İNSANA KUDUZ BULAŞIR MI?
Kuduz, virüsle enfekte köpek veya yarasaların ısırmasıyla tükürükten bulaşan bir viral hastalık. Ancak kuduz virüsü ile enfekte bir insanın başka bir insanı ısırması veya tükürüğunün göze gelmesiyle bulaşma teorik olarak mümkün ama bildirilmiş bir vaka yok.
KUDUZ TEDAVİSİ VAR MI?
Kuduz hastalığı ölümcül bir hastalık olmakla birlikte, hastalık ortaya çıktıktan sonra başarılı bir şekilde tedavi edilememektedir.. Kuduz hastalığına karşı en etkili korunma yöntemi hastalığa yakalanmamaktır. Bunun için kuduz virüsüne maruz kaldığı düşünülen hastaya hemen enfeksiyonun yerleşmesi ve gelişmesini önlemek için aşı yapılmaktadır. Gerekli durumlarda aşıyla birlikte kuduz virusuna karşı antikor içeren serum da uygulanarak virüsün hastalığa neden olması engellenebilmektedir. Doktorun gerek gördüğü durumlarda ise hastayı ısıran hayvan bulunarak kuduz virüsü taşıyıp taşımadığı araştırılabilir.
KUDUZ AŞISI NEREDE YAPTIRILIR?
Kuduz aşısı geçmiş dönemlerde göbek bölgesinden ve 21 doz olarak yapılmaktaydı. Günümüzde ise kasa uygulanması ile doz sayısı düşürülmüştür ve aşının yapıldığı bölgede de değişiklik yapılmıştır. Kuduz aşısı günümüzde koldan yapılır ve kasın içine enjeksiyon uygulaması ile gerçekleştirilir. Kuduz aşısının acillerde, sağlık ocaklarında ya da aile hekimlerinde yapılması mümkündür. Ayrıca devlet hastanelerinde de kuduz aşısının yapıldığı bilinir.
KUDUZ AŞISI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Tek doz aşı ile yaşam boyu bağışıklık sağlamak mümkün değildir. Etkinlik süresi ise kişinin bağışıklığına bağlıdır. Genellikle kuduz aşısının koruyuculuk süresi 3 ila 10 yıl arasında değişir.
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