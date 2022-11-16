Kuduz hastalığı belirtileri nasıl anlaşılır? Ateş, kaygı, baş ağrısı... İnsandan insana kuduz bulaşır mı? Kuduz hastalığı tedavi edilebilir mi?

Kuduz hastalığı nasıl anlaşılır sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Kuduz vakaları ile ilgili haberler son dönemde ardı ardına gelince kuduz ile ilgili detaylar da araştırılmaya başlandı. Peki Kuduz hastalığı nasıl anlaşılır? İnsandan insana kuduz bulaşır mı? Kuduz hastalığı belirtileri neler? Kuduz hastalığı nasıl tedavi edilir? Kuduz aşısı ne zaman yapılmalı?

KUDUZ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bitlis ve Adıyaman'da görülen kuduz vakalarının ardından vatandaşlar kuduz hastalığının belirtilerini öğrenmek istiyor. Enfekte bir hayvan tarafından ısırılan ve kuduz virüsü bulaşan hastadaki ilk belirtiler gribe çok benzeyebilir ve durum günlerce sürebilir. İşte, kuduz hastalığının belirtileri...