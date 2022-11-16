10 soruda KUDUZ HASTALIĞI | Kuduz hastalığı nedir, tedavisi var mı? İnsan ve hayvandaki belirtileri neler? Kuduz şüphesi olan biri ne yapmalı?

Kuduz hastalığı belirtileri neler sorusunun cevabı sıklıkla merak ediliyor. Bitlis'te görülen kuduz hastalığı sonucunda bir çocuk yaşamını yitirmişti. Çok geçmeden Adıyaman'da da kuduz vakalarına rastlanması endişelere neden oldu. Peki Kuduz hastalığı nedir, tedavisi var mı? İnsan ve hayvandaki belirtileri neler? Kuduz şüphesi olan biri ne yapmalı? Kuduz hastalığı nasıl bulaşır?

1-KUDUZ HASTALIĞI NEDİR?

Kuduz hastalığı; köpek, kedi, at, eşek, inek, keçi gibi evcil hayvanlar ile ayı, çakal, domuz, kirpi, kokarca, köstebek, kurt, tilki, sansar ve yarasa gibi yabani memeli hayvanları hastalandıran bir virüstür. Türkiye'de kuduz vakalarının %90'ı ise köpek kaynaklıdır.