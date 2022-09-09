İlk kez Türkiye’de tespit edildi: Yeni bakteri riski! 1300’den fazla vaka ve sıfır veri

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Keneler ve Kene Kaynaklı Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Ömer Orkun, Avrupa'nın birçok yerinde ensefalit (beyin iltihabı) ve lyme (enfeksiyon) hastalığına neden olan "Ixodes ricinus" kene türünden bulaşan "Neoehrlichia Mikurensis" bakterisinin ilk kez Türkiye'de de saptandığını duyurmuştu.