İlk kez Türkiye'de tespit edildi: Yeni bakteri riski! 1300'den fazla vaka ve sıfır veri
Zaman zamana kırsal bölgelerde kene kaynaklı hastalık ve ölümler gündeme gelirken, kene kaynaklı yeni bir bakterinin ilk kez Türkiye’de de tespit edildiği duyuruldu.
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Keneler ve Kene Kaynaklı Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Ömer Orkun, Avrupa'nın birçok yerinde ensefalit (beyin iltihabı) ve lyme (enfeksiyon) hastalığına neden olan "Ixodes ricinus" kene türünden bulaşan "Neoehrlichia Mikurensis" bakterisinin ilk kez Türkiye'de de saptandığını duyurmuştu.
Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Zati Vatansever, bu bakterinin özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde yüksek ateş ve damar bozuklukları ile seyreden bir enfeksiyona neden olduğunu vurgulayarak, yeni tür kene ile bulaşan bakteride ölümün ender görüldüğünü söyledi.
DAMAR BOZUKLUĞU RİSKİ
"Söz konusu kene kaynaklı bakterinin damar bozukluklarına yol açabileceği de ortaya konulmuş oldu.
Kırım Kongo kadar etkili olmasa da şimdiden yeni tür ve bakteri riskine karşın önlem ve araştırmalar gündeme gelebilir. Kırım Kongo kaynaklı her yıl yaklaşık 1300'den fazla vakamız oluyor. Yeni saptanan tür için veriye sahip değiliz."
ORMANLARDA YAYGIN
Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Ekoloji Anabilimdalı'ndan Olcay Hekimoğlu da Ixodes ricinus kdnd türünün Türkiye'de nemli ormanlarda özellikle de Karadeniz ve Marmara'da yaygın bir tür olduğunu bildirdi.
Olcay Mekimoğlu, "Türkiye'de bu kene türünden kaynaklı bakteri ilk kez bulundu ama bakterinin insanları etkilediği veya ölümlere yol açtığına ilişkin veriler bulunmuyor" dedi.
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