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Her yıl koronavirüs aşısı şart olacak! Her yıl varyantlara göre güncellenecek... ABD resmen duyurdu

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
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Her yıl koronavirüs aşısı şart olacak! Her yıl varyantlara göre güncellenecek... ABD resmen duyurdu

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada koronavirüs aşısının her yıl düzenli olarak yaptırılması gerekeceğini duyurdu.ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Anthony Fauci yaptığı açıklamada "Tıpkı grip aşılarında olduğu gibi her yıl varyantlara göre güncellenmiş Kovid-19 destek dozu aşıları olmamız gerekebilir." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, insanların tıpkı grip aşıları gibi her yıl Kovid-19 destek dozu aşısı yaptırması gerekebileceğini açıkladı.

Beyaz Saray, Kovid-19 ile Mücadele Birimi yetkilileri bugün salgının ilerleyişi konusunda basın toplantısı düzenledi.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Anthony Fauci, buradaki konuşmasında, "Kovid-19'un her yıl yeni varyant üreteceği artık kesinleşiyor. Tıpkı grip aşılarında olduğu gibi her yıl varyantlara göre güncellenmiş Kovid-19 destek dozu aşıları olmamız gerekebilir." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Kovid-19 Direktörü Ashish Jha da bu aşıların halka ücretsiz olarak sunulacağına işaret ederek, "Salgın bitmedi, dirençli durmalıyız. Beklenmeyen durumlara karşı hazırlıklı olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

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