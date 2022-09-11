Koronavirüsten Türkiye için rahatlatan haber: Bu sonbahar ve kış rahat geçecek! Kasım ve Aralık ayına dikkat...

KASIM-ARALIK AYI İÇİN UYARI

"Belli değil ama her zaman aynı tedirginliği yaşıyoruz. Tahmin şu ki; özellikle solunum yolu virüslerinin aktif hale geldiği dönem diyebileceğimiz kasım-aralık aylarında yeniden bir vaka sayılarında kıpırdanma olabilir. Bunu, yüksek oranda vaka sayılarının yeniden tırmanışa neden olacak bir dalga formatına geleceğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de hali hazırda ciddi bir oranda aşının kapsayıcılık yelpazesi var. Bunun yanında ciddi bir kesim, Covid-19 enfeksiyonunu geçirdi. Bu koronavirüs hastalığını geçirmiş ve aşılanmış popülasyonu topladığımız zaman aşılanma kapsayıcı alanı oluştu" dedi.