Koronavirüsten Türkiye için rahatlatan haber: Bu sonbahar ve kış rahat geçecek! Kasım ve Aralık ayına dikkat...
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları giderek düşerken bir sevindiren haber de Türkiye için geldi. Prof. Dr. Alper Şener yaptığı açıklamada yakın zamanda vakalarda yaşanan artışların artık azaldığını, ülkemizde önümüzdeki sonbahar ve kışın rahat geçeceğini ifade etti. Ancak Şener kasım ve aralık ayı için vatandaşları pik ihtimaline karşı uyardı. İşte detaylar...
Koronavirüs ile ilgili konuşan Prof. Dr. Alper Şener, bu yaz döneminde Türkiye'nin avantajlı bir pozisyonda olduğunu söyledi.
ŞU AN SÖNÜMLENDİ
BA4 ve BA5 varyantlarının Avrupa Birliği ülkelerinden sonra Türkiye'de görüldüğünü ve pik yaptığını söyleyen Prof. Dr. Şener, "Geçtiğimiz 2 ay önce yaşadığımız pik, şu anda sönümlendi. Şu an hastanelerde, başvurularda, yoğun bakıma yatış oranlarında düşüş var. Covid-19 servislerinde de teker teker kapanma söz konusu. Bu böyle devam eder mi, etmez mi?"
KASIM-ARALIK AYI İÇİN UYARI
"Belli değil ama her zaman aynı tedirginliği yaşıyoruz. Tahmin şu ki; özellikle solunum yolu virüslerinin aktif hale geldiği dönem diyebileceğimiz kasım-aralık aylarında yeniden bir vaka sayılarında kıpırdanma olabilir. Bunu, yüksek oranda vaka sayılarının yeniden tırmanışa neden olacak bir dalga formatına geleceğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de hali hazırda ciddi bir oranda aşının kapsayıcılık yelpazesi var. Bunun yanında ciddi bir kesim, Covid-19 enfeksiyonunu geçirdi. Bu koronavirüs hastalığını geçirmiş ve aşılanmış popülasyonu topladığımız zaman aşılanma kapsayıcı alanı oluştu" dedi.
'70 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLER MUTLAKA HATIRLATMA DOZLARINI OLMALI'
70 yaş ve üstünün risk grubunda olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Şener, "Özellikle bu gruba yeniden çağrı yapmakta fayda var. Kasım-aralık ayı periyodunda veya yeniden vaka sayısında artış yaşanacak olursa; bu periyottan önce 70 yaş üstü mutlaka hatırlatma dozlarını olmaları gerekmektedir. 70 yaş ve üstünün kasım-aralık ayında önce yeniden bir dalga olması durumunda kendilerini koruma altına almaları gerekiyor" diye konuştu.
'OKULLARIN AÇILMA DÖNEMİNİ RAHAT GEÇİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'
Okulların açılmasıyla birlikte olgu sayılarında ufak tefek tırmanışlar yaşanabileceğini anlatan Prof. Dr. Şener, bunun bir dalga tarzına dönmesini beklemediğini kaydetti. Okullarda sınıfları havalandırma, servis ve toplu taşımada maske takmaya dikkat edilmesi dışında ekstra bir önleme ihtiyaç duyulmayacağının göründüğünü belirten Prof. Dr. Şener, "Bu yaz dönemini rahat geçirdiğimiz gibi sonbahar ve kış dönemini rahat geçirecek ülkeler içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.
YENİ VARYANT GELMEZSE...
"Şu an Hindistan'da görülen BA.2.75 gibi bulaşı yüksek bir varyant Türkiye'de gündeme gelmezse; Türkiye'den yeni bir varyant çıkmazsa; dışarıdan gelecek bir varyanta kendimizi yeterli oranda koruyabilir, ülkeye girişini geciktirebilir ya da önleyebilirsek, bu kış dönemi için Türkiye solunum yolları virüsü dışında, Covid-19 için özellikli bir tabloya, hazırlanmaya gerek duyulmayacak."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte kritik tarih...
- Başvurana 2.300 TL ödeme! SED yardımı başvuruları başladı mı? SED yardımı ödemeleri başvuru şartları neler?
- Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?
- Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11-12 Eylül evde bakım maaşları yattı mı? İşte bakım parası yatan iller listesi...
- TOKİ 2022 UCUZ KONUT BAŞVURULARI: TOKİ 81 ile ucuz sosyal konut başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu mu?
- 1959'da Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev ve 1975'te Japon İmparatoru Hirahito ABD'yi ziyaretleri sırasında özel istekte bulunarak kiminle görüşmüşlerdir?
- Hangi kelimenin eş anlamlısı trajedidir? Trajedinin eş anlamlısı nedir? KİM MİLYONER OLMAK İSTER...
- 2012'de New York'ta düzenlenen uluslararası bir sosisli sandviç yeme yarışmasında, kadınlarda, 10 dakikada 45 tane yiyerek rekor kıran Sonya Thomas o sırada yaklaşık kaç kiloydu?
- Susam sokağında hangi kuklayı canlandıran oyuncuya NASA, çocukların uzaya ilgisini artırmak için, 1986'da tüm mürettebatın öldüğü Challenger görevinde kostümüyle yer alması için teklif götürülmüştür?
- 2021 TÜİK verilerine göre, Türkiye'de nüfusu bir milyondan fazla olan kaç il vardır?
- Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 1,2,3,4,5,6. sınıf bursluluk sınav sonuçları belli oldu mu?
- Arka Sokaklar 17. sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni sezon tarihi açıklandı mı?