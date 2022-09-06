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Koronavirüs sonrası yeni alarm! Belirtileri çok benzer! Sivrisinek yoluyla bulaşıyor... Türkiye'ye yaklaştı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
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Koronavirüs sonrası yeni alarm! Belirtileri çok benzer! Sivrisinek yoluyla bulaşıyor... Türkiye’ye yaklaştı

Dünya genelinde koronavirüs sonrası yayılmaya başlayan ve insanlara sivrisinek yoluyla bulaşan Batı Nil Virüsü komşu Yunanistan'da 160 kişide tespit edilirken 14 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İşte koronavirüs ile benzer belirtileri gösteren Batı Nil Virüsünün belirtileri... Batı Nil Virüsü nedir? İşte detaylar...

Yunanistan'da, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığı olan Batı Nil Virüsü (BNV) vakalarının 160'a, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 14'e çıktığı bildirildi.

VAKA 160 ÖLÜ 14

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü'nden (EODY) yapılan açıklamada, BNV vakaları ve ölümlerinin artmaya devam ettiği belirtildi. Ülkedeki vaka sayısının 160'a çıktığı aktarılan açıklamada, şu ana kadar 14 kişinin de virüs nedeniyle öldüğü kaydedildi.

VAKALARIN ŞİKAYETLERİ NELER?

Açıklamada, vakalardan 98'inin menenjit gibi merkezi sinir sistemini etkileyen rahatsızlıklardan şikayetçi olduğu, 62'sinin ise hafif semptomlar gösterdiği veya hiç belirti göstermediği vurgulandı.

EODY, 30 Ağustos itibarıyla ülkede 123 BNV vakası ve virüse bağlı 11 ölüm kaydedildiğini bildirmişti.

AŞISI HENÜZ BULUNMADI

Genellikle "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan BNV'den korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

BELİRTİLERİ KORONAVİRÜSE BENZİYOR

Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor. Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

BNV vakalarına çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da rastlanıyor.

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