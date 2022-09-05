Kovid-19 "ses" ile tespit edilecek!

Maastricht Üniversitesi Veri Bilimi Enstitüsü'nden Wafaa Aljbawi, "Kovid-19 hastası olmayanların sesini diğer seslerden ayırabilmek için farklı yapay zeka modelleri geliştirdik ve hangi modelin Kovid-19 vakalarını tespit edebilmede daha iyi sonuç verdiğini değerlendirdik." dedi.