Koronavirüs geçirenlere kötü haber! Yeni bilgiler ortaya çıktı! 2 yıl sonra o hastalıklar daha sık görülüyor...

TIBBI MÜDAHALE GEREKEBİLİR

Araştırmacılar, sayıların "göz ardı edilmesi zor" olsa da bir felaket uyarısı olmadığını söylüyor. Ancak bazı vakaların tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabileceğini ve bunun sağlık hizmetleri üzerindeki baskıyı artırabileceğini de ekliyorlar.

Lancet Psychiatry dergisinde yayımlanan çalışma için araştırmacılar hastalık geçiren kişileri iki yıl boyunca tek tek izlemek yerine enfeksiyondan iki yıl sonra yeni tanı konan kişilerin sayısını incelediler.