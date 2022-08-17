SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Haftalık Koronavirüs Tablosu'nu (8-14 Ağustos 2022) açıkladı | Vaka ve vefatlar arttı mı?

YENİ VAKA VE VEFAT SAYISI! 14 AĞUSTOS 2022

Buna göre, 8-14 Ağustos'ta 143 bin 778 kişinin testi pozitif çıktı, 342 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 259 bin 102 oldu.