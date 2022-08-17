SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı Haftalık Koronavirüs Tablosu'nu (8-14 Ağustos 2022) açıkladı | Vaka ve vefatlar arttı mı?
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, "covid19.saglik.gov.tr" web adresinden 8-14 Ağustos 2022 tarihine ait haftalık KORONAVİRÜS Kovid-19 verilerini duyurdu. Peki yeni tabloya göre (8-14 Ağustos 2022) vaka ve vefat sayıları bir önceki verilere göre (1-7 Ağustos 2022) arttı mı düştü mi? Türkiye'de Covid-19'dan toplam kaç kişi vefat etti. İşte detaylar...
SON DAKİKA KOVİD-19 HABERİ! Sağlık Bakanlığınca Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden duyuruldu.
Kovid-19 vaka sayısı 1-7 Ağustos haftasında 232 bin 253 olarak açıklanmıştı.
YENİ VAKA VE VEFAT SAYISI! 14 AĞUSTOS 2022
Buna göre, 8-14 Ağustos'ta 143 bin 778 kişinin testi pozitif çıktı, 342 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 259 bin 102 oldu.
TOPLAM VEFAT SAYISI
Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 671 bin 848'e yükselirken, 100 bin 400 kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE'DE AŞILAMA
Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 151 milyon 661 bin 619 doza ulaştı.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu.
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