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Yeni salgın alarmı! İşte 5 belirtide Domates Gribi!

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 22.08.2022
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Yeni salgın alarmı! İşte 5 belirtide Domates Gribi!

Hindistan'da Domates Gribi olarak bilinen ve deride beliren ağrılı kırmızı kabarcıklardan adını alan yeni bir virüs ortaya çıktı ve şimdiye kadar beş yaşın altındaki onlarca çocuğu etkiledi. İşte Domates Çiçeği hastalığı hakkında tüm bilgiler...

Dünya, Covid-19 ve Maymun Çiçeği salgınlarıyla savaşırken Hindistan'dan yeni bir salgın alarmı geldi. Hindistan'da son derece bulaşıcı bir virüsün çocuklar arasında yayıldığı bildiriliyor.

Yeni salgın alarmı! İşte 5 belirtide Domates Gribi!

Domates gribi olarak bilinen hastalık ilk olarak bu yıl Mayıs ayında tespit edildi ve şimdiye kadar beş yaşın altındaki 82 çocuk hastalığa yakalandı.

Yeni salgın alarmı! İşte 5 belirtide Domates Gribi!

Adını deride oluşan kötü kırmızı kabarcıklardan alan domates gribi aynı zamanda yüksek ateş, kızarıklık ve yoğun eklem ağrılarına da neden oluyor.

Yeni salgın alarmı! İşte 5 belirtide Domates Gribi!

Şimdiye kadar, Hindistan'ın Kerala eyaletinin Kollam bölgesi ve yakınlardaki Anchal, Aryankavu ve Neduvathur ile sınırlı kaldı ve yetkililer yayılmamasını sağlamak için tedbirler aldı.

Yeni salgın alarmı! İşte 5 belirtide Domates Gribi!

DOMATES GRİBİ BULAŞICI MIDIR?
Hindistan'dan gelen bilgilere göre "domates gribi" hastalığının çok bulaşıcı olduğu belirtiliyor, teyit edilmiş vakalarla temas halinde olanlar bir hafta tecrit ediliyor.

Yeni salgın alarmı! İşte 5 belirtide Domates Gribi!

DOMATES GRİBİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Domates gribinin en belirgin semptomu ciltte gözüken büyük kırmızı kabarcıklardır. Diğer semptomları ise yüksek ateş, yorgunluk, vücut ağrıları ve şiddetli eklem ağrılarıdır.

Yeni salgın alarmı! İşte 5 belirtide Domates Gribi!

DOMATES GRİBİNİN TEDAVİSİ VAR MI?
Ölümcül olmayan Domates Gribi'nin herhangi bir aşısı veya tedavisi bulunmuyor. Uzmanlar Domates gribi virüsüne karşı en etkili tedavinin bol sıvı almak ve istirahat etmek olduğunu belirtiyor.

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