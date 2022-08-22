Yeni salgın alarmı! İşte 5 belirtide Domates Gribi!

DOMATES GRİBİNİN TEDAVİSİ VAR MI?

Ölümcül olmayan Domates Gribi'nin herhangi bir aşısı veya tedavisi bulunmuyor. Uzmanlar Domates gribi virüsüne karşı en etkili tedavinin bol sıvı almak ve istirahat etmek olduğunu belirtiyor.