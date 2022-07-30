Son dakika: Koronavirüste haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte Covid-19’da son durum

TOPLAM VEFAT 100 BİNE YAKLAŞTI

Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de toplam 15 milyon 889 bin 495 vaka saptandı. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 341 oldu.

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