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Son dakika: Koronavirüste haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte Covid-19'da son durum

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 30.07.2022 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022
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Son dakika: Koronavirüste haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte Covid-19’da son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık koronavirüs tablosuna göre, 18-24 Temmuz arasında vaka sayısı 365 bin 424 oldu. 157 kişi hayatını kaybederken, 265 bin 962 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 18-24 Temmuz tarihleri arasında 365 bin 424 kişi koronavirüse yakalandı.

157 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Koronavirüsten dolayı son bir haftada 157 kişi hayatını kaybederken, 265 bin 962 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

TOPLAM VEFAT 100 BİNE YAKLAŞTI
Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de toplam 15 milyon 889 bin 495 vaka saptandı. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 341 oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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