Hastanelere yönelik yeni karar! Sağlık Bakanlığı hazırladı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte hastanelere yönelik alınan kararların detayları...
Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmelikle, bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) doğrudan üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu olarak basamaklandırıldı.
Belli bir uzmanlık dalında faaliyet gösteren kamu ve özel sektöre ait hastanelere yönelik de düzenleme yapıldı. Bu kapsamda belirlenen koşul ve standartları sağlayanlar, üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu olarak basamaklandırılacak.
Bu koşul ve standartlar şöyle:
"Bakanlığın planlama kurallarına tabi olup ön izin, kadro, ruhsat ve faaliyet izni konuları mevcut mevzuat çerçevesinde yürütülecek.
Hastanenin yapı kullanım izin belgesinde veya yapı kayıt belgesinde kayıtlı toplam kapalı alanı en az 8 bin metrekare olacak.
Hastanenin en az 75 yatak veya üzerinde fiili yatak kapasitesi bulunacak. Yatak kapasitesi 75'ten az olan hastaneler aynı il içerisinde planlamadan istisna, farklı iller arasında planlama kriterleri çerçevesinde Özel Hastaneler Yönetmeliğinin ilgili maddesine uygun olmak şartıyla başka bir özel hastaneden yatak devralabilecek.
Hastanenin uzman hekim sayısı, hizmet verdiği ana branşta en az 30 olacak. Hastanede hizmet verdiği ana branşta 24 saat kesintisiz hekim bulundurulması zorunlu tutulacak.
Hastane, tıpta uzmanlık ana dallarından veya yan dallarından birinde temel hizmet dalı kapsamında hizmet verecek. Bu branşta hizmet alan hastaların tedavilerinin gerektiği sağlık hizmetleri için diğer branşlarda ihtiyaç olan kadroları, temel hizmet alanı hastalarına hizmet vermek üzere bulundurulabilecek.
Hastanede uzman hekim sayısının en az 2 katı hemşire, kadın hastalıkları ve doğum alanında hizmet verecek sağlık tesislerinde uzman sayısının en az 3 katı ebe bulunacak."
ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ İZLEME VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu olarak basamaklandırılan hastanelerin üçüncü basamak olarak devam edebilmeleri için belli bir uzmanlık dalında sağlık hizmeti üreten hastanelerde gerçekleştirilen yıllık toplam ameliyat sayısının en az 4 bin ve A-B-C grubu ameliyat sayısının toplamının tüm ameliyat sayısına oranının en az yüzde 15 olması gerekecek.
Ayrıca yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce vakıf yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastaneler, bu protokollerde belirlenen sürelerin sona ermesi ve yükseköğretim kurumuyla eğitim-öğretim faaliyetine ilişkin iş birliği ile eğitim-öğretim faaliyetinin bitiminde bu yönetmelik hükümlerine göre basamaklandırılacak.
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