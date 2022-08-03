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Türkiye'de 5 kişide görüldü! Maymun çiçeği 6 kıtaya yayıldı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 03.08.2022
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Türkiye’de 5 kişide görüldü! Maymun çiçeği 6 kıtaya yayıldı

Koronavirüs salgınından sonra dünya maymun çiçeği hastalığıyla karşı karşıya kalırken, toplam vaka sayısı 24 bin 381 olarak kaydedildi. Türkiye’de de şu ana kadar toplam 5 vakaya rastlanırken, medyada maymun çiçeği virüsü ile ilgili 49 bin 680 haber yer aldı.

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