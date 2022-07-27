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Koronavirüs vakaları artıyor! Virüsün kaynağına yönelik araştırma tamamlandı! Laboratuvarda mı üretildi hayvanlardan mı bulaştı?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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Koronavirüs vakaları artıyor! Virüsün kaynağına yönelik araştırma tamamlandı! Laboratuvarda mı üretildi hayvanlardan mı bulaştı?

Kovid-19 salgınının kaynağına yönelik araştırmalar sürerken virüsün kaynağının Çin hükümetine bağlı bir laboratuvar değil, Vuhan kentindeki hayvan pazarı olduğuna dair "güçlü kanıtların" olduğu belirtildi. Virüsün özellikle pazardaki rakun köpeklerinin olduğu bölgede ortaya çıktığı ifade edildi. İşte detaylar...

Kovid-19 salgınının başlangıcına ilişkin yapılan yeni değerlendirmeler, virüsün kaynağının Çin hükümetine bağlı bir laboratuvar değil, Vuhan kentindeki hayvan pazarı olduğuna dair "güçlü kanıtların" olduğunu gösterdi.

2019 SONLARINDA PAZARDA SATILAN CANLIDA TESPİT EDİLDİ

BBC'nin haberine göre, yayımlanan 2 hakem onaylı çalışma kapsamında Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktığı ilk zamanlara ilişkin genetik incelemelerden elde edilen bilgiler yeniden değerlendirildi.

Araştırmalar, ilk Kovid-19 vakalarının Vuhan kentindeki deniz ürünleri pazarı etrafında toplanmasına ilişkin bilgiler ışığında 2019 sonlarında pazarda satılan canlı memelilerde Sars-Cov-2 virüsü bulunduğunu gösterdi.

RAKUN KÖPEKLERİNİN OLDUĞU BÖLGE

Pazar yerinde virüs tespit edilen alanlara ilişkin bir harita ortaya koyan çalışma, pozitif örneklerin daha çok pazar yerinin güneybatı tarafında Rakun köpeklerinin satıldığı yerde görüldüğünü ortaya koydu.

Bilim insanları, Sars-Cov-2 virüsüne duyarlı hayvanların 2019 sonlarında pazarda satıldığını doğruladı.

HAYVANLARDAN İNSANLARA BULAŞTI

Çalışma, virüsün 2 farklı yayılma yolu izlediğini; hayvandan insana ve daha sonra enfekte olan insanlardan pazarda alışveriş yapan diğer insanlara bulaştığına dikkati çekti.

YALNIZCA YÜZDE 50'İ DOĞRUDAN TEMASLA GEÇTİ

Bilim insanları, Vuhan'da virüs nedeniyle hastaneye kaldırılan hastaların yalnızca yüzde 50'sinin pazar yeri ile doğrudan bir teması olduğunu tespit ettiklerini ancak hastalığın daha sonra semptom gösterenler tarafından yayıldığını bildirdi.

ENFEKSİYON ZİNCİRİ

Araştırmanın baş yazarı ve biyolog Prof Micheal Worobey, pazardaki satıcıların virüsle enfekte olan ilk kişiler olduğunu ve daha sonra pazar çevresindeki topluluk içinde bir "enfeksiyon zinciri" oluşturduğunu kaydetti.

Araştırmayı yürütenlerden Glasgow Üniversitesinde görevli virolog Prof. David Robertson, çalışmanın virüsün laboratuvardan geldiğine ilişkin "yanlış inancı" düzelteceğini umduğunu ifade etti.

Bazı çevreler, virüsün, yarasalar üzerine inceleme yapan Vuhan Viroloji Enstitüsündeki laboratuvardan sızmış olabileceğini iddia ediyor.

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