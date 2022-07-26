Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Virüs soğuk algınlığına döndü

Ama şimdi insanlar bunu hafif atlatıyor; nezle, grip, soğuk algınlığı gibi atlatıyor. Dolayısıyla 'hastaneye gideyim test yaptırayım' demiyor. Onun için vaka sayılarının normalde bildirilenin çok çok üstünde olduğunu düşünüyorum. Etrafımıza bir bakalım çevremizde bildiğimiz, tanıdığımız, yakınımız, komşumuz, arkadaşlarımız arasında son 15 günde 20 gün içerisinde soğuk algınlığı, nezle, grip ve benzeri bir hastalık geçiren çok kişi olduğunu görürsünüz. Hatta aile boyu bunların bir arada hazırlandıklarını görürsünüz yani bu kadar yaygın şu anda ama çok şükür ki, hafif bir hastalık halinde atlatılıyor."



'ENDİŞELENMEYE GEREK YOK'



Koronavirüsün artık genellikle akciğerlere inmediğini belirten Prof. Dr. Özlü, şöyle devam etti:



"Genelde 2-3 gün içinde temastan sonra semptomlar başlıyor. Hafif bir boğazda yanma, ağrı, geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, vücutta kırgınlık, halsizlik, yapabiliyor. Ateş bazen yapıyor. Bazen koku ve tat alma duyusu kaybı yapmaya başladı tekrar. Ama genelde akciğere çok inmiyor. Yani akciğerde zatürree, solunum yetmezliği çok yapmıyor. Ama bizim yatırdığımız olgular genelde yaşlı ya da kronik hastalığı olan olgular ya da bağışıklığı baskılanmış, kanser tedavisi gören ya da bağışıklığı baskılayan bazı ilaçlar kullanmakta olan kişiler. Onlarda ağır seyredebiliyor. Hastaneye yatış, yoğun bakım desteği gerektirebiliyor ve ölümcül sonuçlanabiliyor.