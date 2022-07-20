Haftalık koronavirüs bilançosu açıklandı: Vaka sayısındaki tırmanış sürüyor

Buna göre; son bir haftada 226 bin 532 vaka tespit edilirken 96 kişi ise hayatını kaybetti. İyileşen hastaların sayısı ise 124 bin 732 oldu.

11-17 Temmuz arasında, ortalama 32 bin 362 vakaya rastlandı. Aktif koronavirüs vaka sayısı bir önceki haftaya göre 101 bin 704 arttı.

Toplam vaka sayısı 15 milyon 524 bin 71, toplam vefat sayısı ise 99 bin 184'e yükseldi.