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Küresel koronavirüs vakaları artışta! DSÖ'den uyarı geldi

SAĞLIK AA
Giriş Tarihi: 12.07.2022 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022
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Küresel koronavirüs vakaları artışta! DSÖ’den uyarı geldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs pandemisinin "küresel acil durum" şeklinde nitelendirilmesinin sürdürülmesi doğrultusunda karar verdi. Küresel kovid-19 vakalarının peş peşe 4 haftadır yükselişte olduğuna vurgu yapılan açıklamada, DSÖ üyesi ülkelere salgınla mücadele araçlarından test, genom sıralaması ile aşıyı kullanmaya devam etme çağrısında bulunuldu.

DSÖ, koronavirüs salgınının "küresel acil durum" şeklinde nitelendirilmeye devam edilmesi doğrultusunda karar verdi.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, 8 Temmuz'da DSÖ Acil Durum Komitesinin, Kovid-19'u görüşmek üzere toplandığı bildirildi.

Toplantıda Kovid-19'un Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) kategorisinde değerlendirilmesi yönünde Komitenin tavsiyede bulunduğu ve bu önerinin kabul edildiği bildirildi.

ÖLÜMLER ARTIŞ EĞİLİMİNDE

Öte yandan DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında Örgütün Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, son bir haftada küresel Kovid-19 kaynaklı can kayıplarına değinerek "Kovid-19 ölümlerinde artan eğilimin, sağlık sistemleri ve sağlık çalışanlarına yarattığı zorluklardan endişeleniyorum." dedi.

Ghebreyesus, Omicron varyantının alt varyantları BA.4 ile BA.5'in dünya genelinde vaka sayılarında artışı tetiklemeyi sürdürdüğünü vurgulayarak "Virüsün takibindeki azalma, varyantların nasıl bulaştığı, hastalığa yol açma ihtimali ve virüse karşı mücadelenin etkililiğinin derecesinin anlaşılmasına engel oluyor." şeklinde konuştu.

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4 HAFTADIR ARTIŞTA

Küresel Kovid-19 vakalarının üst üste 4 haftadır artışta olduğunun altını çizen Ghebreyesus, DSÖ üyesi ülkelere Kovid-19 ile mücadele araçlarından test, genom sıralaması ve aşıyı kullanmayı sürdürme çağrısında bulundu.

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