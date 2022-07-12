Küresel koronavirüs vakaları artışta! DSÖ’den uyarı geldi

Ghebreyesus, Omicron varyantının alt varyantları BA.4 ile BA.5'in dünya genelinde vaka sayılarında artışı tetiklemeyi sürdürdüğünü vurgulayarak "Virüsün takibindeki azalma, varyantların nasıl bulaştığı, hastalığa yol açma ihtimali ve virüse karşı mücadelenin etkililiğinin derecesinin anlaşılmasına engel oluyor." şeklinde konuştu.

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4 HAFTADIR ARTIŞTA

Küresel Kovid-19 vakalarının üst üste 4 haftadır artışta olduğunun altını çizen Ghebreyesus, DSÖ üyesi ülkelere Kovid-19 ile mücadele araçlarından test, genom sıralaması ve aşıyı kullanmayı sürdürme çağrısında bulundu.