BioNTech'e tazminat davası açıldı: Alman firması CureVac resmen başvurdu
Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi CureVac, BioNTech firmasına patent davası açarak, “adil tazminat” talebinde bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklama BioNTech'in üretimini, satışını veya dağıtımını engelleyecek yasal bir işlem başlatma niyetinde olunmadığı da vurgulandı.
Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi CureVac, diğer Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve iki iştiraki aleyhine mRNA teknolojisini kullandığı iddiasıyla patent davası açarak, "adil tazminat" talebinde bulundu.
FİKRİ MÜLKİYET HAKKI NEDENİYLE TAZMİNAT
CureVac'tan yapılan açıklamada, BioNTech ve şirketin iki iştiraki aleyhine mRNA teknolojisinde fikri mülkiyet haklarının ihlali nedeniyle tazminat için Düsseldorf Bölge Mahkemesi'ne başvurulduğu belirtildi.
Açıklamada, CureVac'ın Kovid-19 aşılarında kullanılan mRNA teknolojisi üzerinde 20 yıldan fazla süredir çalışmalar yaptığı belirtilerek, BioNTech'ten fikri mülkiyet hakları ihlali nedeniyle adil tazminat istendiği ifade edildi.
SATIŞ VE DAĞITIMI ETKİLEYECEK Mİ?
CureVac'ın ihtiyati tedbir talep etmediğinin belirtildiği açıklamada, aynı zamanda şirketin BioNTech'in mRNA teknolojisine dayanan Kovid-19 aşısının üretimini, satışını veya dağıtımını engelleyecek yasal bir işlem başlatma niyetinde olmadığı vurgulandı.
Uzun zamandır belirsiz bir teknoloji olarak kabul edilen mRNA teknolojisi, Kovid-19 salgını sırasında aşılarda kullanıldığında daha bilinir olmuştu.
BİONTECH'TEN "GÜÇLÜ SAVUNMA" VURGUSU
BioNTech'ten yapılan açıklamada ise fikri mülkiyet haklarına değer verildiği ve saygı duyulduğu belirtilerek, Kovid-19 aşısında tüm patent ihlali iddialarına karşı " güçlü savunma" yapılacağı vurgulandı.
Açıklamada, BioNTech'in Comirnaty olarak adlandırılan Kovid-19 aşısının başarısına dikkati çekilerek, "BioNTech'in aşı çalışması orijinaldir ve bunu tüm patent ihlali iddialarına karşı güçlü bir şekilde savunma yapacağız." ifadesine yer verildi.
BioNTech, geçen yıl aşılardan 19 milyar avro gelir elde ederken, gelirlerinin bu yıl 17 milyar avroya düşmesini bekliyor.
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