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Türkiye’de bir ilk: Pediatrik hastalarda Skolyoz tedavisi için iple gerdirme tekniği kadavra kursu

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 03.05.2022 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
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Türkiye’de bir ilk: Pediatrik hastalarda Skolyoz tedavisi için iple gerdirme tekniği kadavra kursu

Türkiye’de ilk defa Pediatrik hastalarda Skolyoz tedavisi için iple gerdirme tekniği kadavra kursu, bu alanda dünyada 4 üreticiden biri olan Tria Spine Medikal A.Ş. öncülüğünde ve Topkapı Koç Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleşecek.

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