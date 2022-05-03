En çok vakaya sahip şehirdi! Eskişehir’de yoğun bakımlar kapatıldı

Şehir Hastanesi'nde 1200 civarında hastane yatağı olduğunu ve yaklaşık 400'ünün pandemi servis yatağı olarak kullanıldığını anlatan Bildirici, "150 Covid yoğun bakım, 400 Covid servis hastasından bugün müjde ile söyleyebilirim ki, Eskişehir Şehir Hastanesi'nin yoğun bakımında 2 tane Covid pozitif hasta, 1 tane de Covid pozitif servis hastası yatıyor. Bugün itibarı ile toplam 3 hastamız hastanemizde tedavi görüyor. En büyük beklentimiz bu hastalığın normalleşmesi ve sıradanlaşması ama unutmamak da gerekiyor ki bunun sağlanabilmesinin en önemli koşullarından birisi de aşılarımızı tamamlatmak ve özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemek" diye konuştu.