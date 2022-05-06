ABD'de Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısına sınırlama getirildi
Son dakika haberine göre: ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yerli ilaç firması Johnson & Johnson’ın (J&J) geliştirdiği Kovid-19 aşısının acil kullanım yetkisine sınırlama getirdi.
FDA'dan yapılan açıklamada, J&J aşısının kullanımının, diğer aşıların uygun veya erişilebilir olmadığı 18 yaş ve üstü kişiler ve sadece J&J'yi tercih edenlerle sınırladığı duyuruldu.
Söz konusu sınırlamayla ilgili değişikliğe gerekçe olarak da J&J'nin Kovid-19 aşısından sonra hastalarda ortaya çıkan trombositopeni sendromlu tromboz (TTS) adı verilen nadir ve tehlikeli bir pıhtılaşma durumu riski gösterildi.
FDA'nın açıklamasında, "J&J'nin Kovid-19 aşısının ABD'deki ve küresel topluluktaki mevcut pandemi müdahalesinde hala bir rolü olduğunu kabul ediyoruz. Ancak bugünkü kararımız, güvenlik gözetim sistemlerimizin sağlamlığı ile bilim ve verilerin eylemlerimizi yönlendirdiğinin göstergesidir." ifadesi paylaşıldı.
J&J Kovid-19 aşısına getirilen yetki sınırlamasının firmanın destekleyici aşılarını da kapsadığı kaydedildi.
Tek doz olarak uygulanan J&J Kovid-19 aşısı ile ilgili, bazı hastalarda pıhtılaşmaya neden olduğu yönünde raporlar yayınlanmış, FDA bu konuda inceleme başlattığını duyurmuştu.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, şu ana kadar ülkede 18,7 milyon kişiye J&J Kovid-19 aşısı uygulanmış bulunuyor.
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