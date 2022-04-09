Bunları sakın yapmayın! Kalp krizi riskini artırıyor! 4 yıllık araştırma sonuçlandı

SİGARA, HAREKETSİZ YAŞAM VE UYKUSUZLUK

Araştırmada, kalp hastalarında sigara ve hareketsiz yaşam tarzının ardından uykusuzluk en büyük 3. tetikleyici risk faktörü olarak öne çıktı. Uzmanlar, özellikle kalp hastalarında uykusuzluk problemlerinin erken dönemlerde tespit edilmesi ve tedavi edilmesi gerektiğine dikkati çekiyor.