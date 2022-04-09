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Bunları sakın yapmayın! Kalp krizi riskini artırıyor! 4 yıllık araştırma sonuçlandı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 09.04.2022 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
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Bunları sakın yapmayın! Kalp krizi riskini artırıyor! 4 yıllık araştırma sonuçlandı

Bilim insanları tarafından yapılan araştırma dört yılın ardından sonuçlandı. Araştırmaya göre uykusuzluk sorunu bulunan hastalarda, kalp krizi geçirme riskinin yüzde 16 daha fazla olduğu tespit edildi. Diğer yandan araştırmada kalp rahatsızlığını tetikleyen durumlar da sıralandı. İşte detaylar...

UPI internet sitesinin haberine göre, bilim insanları, kalp rahatsızlıkları bulunan 1068 kalp hastasının verilerini yaklaşık 4 yıl boyunca inceledi.

YÜZDE 16 ORANINDA FAZLA KALP KRİZİ GÖRÜLDÜ

Bilim insanları, uykusuzluk sorunu bulunan hastalarda, uykusuzluk sorunu bulunmayanlara göre, yüzde 16 oranında daha fazla kalp krizi görüldüğünü ortaya koydu.

KALP RAHATSIZLIĞINI TETİKLİYOR

Araştırmacılardan Lars Frojd, uyku sorunlarının kalp hastalarında tekrar eden kalp rahatsızlıklarını tetiklediğini kaydetti. Frojd, gözlem grubundaki kişilerde uyku sorununun tedavi edilmesi halinde ise bu kişilerde kalp krizi görülmeyeceğini ileri sürdü.

SİGARA, HAREKETSİZ YAŞAM VE UYKUSUZLUK

Araştırmada, kalp hastalarında sigara ve hareketsiz yaşam tarzının ardından uykusuzluk en büyük 3. tetikleyici risk faktörü olarak öne çıktı. Uzmanlar, özellikle kalp hastalarında uykusuzluk problemlerinin erken dönemlerde tespit edilmesi ve tedavi edilmesi gerektiğine dikkati çekiyor.

ARAŞTIRMA DERGİDE YAYINLANDI

Araştırmanın sonuçları Sleep Advances dergisinde yayımlandı.

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