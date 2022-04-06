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Közlenmiş sarımsağın mucizevi faydaları! İlk kez duyacaksınız | Etkisini hemen gösteriyor

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 06.04.2022
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Közlenmiş sarımsağın mucizevi faydaları! İlk kez duyacaksınız | Etkisini hemen gösteriyor

Sarımsak doğal antibiyotik olarak bilinen ve birçok kesim tarafından oldukça fazla tüketilen bir besindir. Ancak bilinmeyen bir şey var ki; sarımsağı közlenmiş ya da kızarmış yemek kısa süre içerisinde vücutta iyi yönde değişimler yaratıyor. Günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketince bakın vücudunuzda neler oluyor?

Çoğu yemeğe aroma katan ve sağlık açısından çeşitli faydaları bulunan sarımsağın faydalarını zaten biliyoruz. Ancak Healthy Food Style'dan aktarılanlara göre günde 6 diş közlenmiş sarımsak yemenin sağlık açısından mucizevi faydaları bulunuyormuş.

Yapılan araştırmalar sonucunda günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda meydana gelen değişiklikler açıklandı.

Soğan, sarımsak ve pırasa birçok yemekte kullanılıyor. Özellikle soğanlar içerdikleri antioksidanlar nedeniyle hem sinir sistemini hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Yüzlerce yıldır soğan ve sarımsak alternatif tıp yöntemi olarak kullanılıyor.

Günde 6 diş közlenmiş veya kızartılmış sarımsak yemeniz halinde 24 saat içinde vücudunuzda bu değişikler meydana geliyormuş.

GÜNDE 6 DİŞ KÖZLENMİŞ SARIMSAK YEMENİN FAYDALARI

4-6 saat: Metabolizmanız hızlanıyor. Depolanan yağlar yanmaya ve vücudunuzdaki fazlalık sıvılar atılmaya başlıyor.

6-7 saat: Sarımsağın antibakteriyel özelliği vücuda yayılıyor ve kan dolaşımınız düzenleniyor. Sarımsak bakterilerle savaşmaya başlıyor.

6-10 saat: Sarımsaktaki besinler hücresel seviyede vücudu savunup oksidasyondan vücudu koruyor.

10-24 saat: Sarımsak aşağıdakileri gerçekleştiriyor:
- Kolesterolü düzenliyor
- Damarları temizliyor ve kalp sorunlarına karşı koruyor

- Tansiyonu düzenliyor
- Sinir sistemini güçlendiriyor
- Vücuda ağır metallerin girmesini engelliyor

- Kemikleri ve eklemleri güçlendiriyor
- Yorgunluğu önlüyor
- Hücrelerin ömrünü uzatıyor

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