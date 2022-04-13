Koronavirüsün bilinmeyen semptomları ortaya çıktı! Saç dökülmesi, işitme kaybı...

COVID AYAK PARMAKLARI

Covid-19'un en nadir semptomlarından birisi de ayak parmaklarında yaşanan bazı cilt rahatsızlıkları. Yetkililere göre Covid-19 kaynaklı olacak şekilde ayak parmaklarında şişlik, kabarcık benzeri yaralar veya renk değişikliği gibi rahatsızlıklar oluşabiliyor. Bu semptomları yaşayan bazı kişiler süreci ağrısız atlatıyor olsa da, ayakta oluşan şişliklerin ve kabarcıkların bazı kişilerde ağrı ve kaşıntı yaptığı belirtiliyor. Covid-19 sebebiyle ayaklarda oluşan bu rahatsızlıkların bazı kişilerde iki hafta etkili olduğu, bazı kişilerde ise aylarca sürebildiği belirtiliyor.