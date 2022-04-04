Türk bilim insanlarından müthiş buluş! Kanser ilacı seçimini kolaylaştıran test cihazı

Hekimlerin farklı opsiyonlardan birini tercih ettiğini, hasta bir süre kullandıktan sonra biyopsiyle ilaçların hastalığa etki edip etmediğine bakıldığını anlatan Çetin, "İlaçların tedavide etkisiz olduğu belirlenirse hasta için tedavi süreci uzar. Geliştirdiğimiz teknoloji, hekimlere hızlı bir şekilde ilaç seçme imkanı sağlıyor. Bu da yanlış tedavilerden dolayı ortaya çıkan zaman kaybı ve ilave tedavi masraflarının önüne geçecek." dedi.

Teknolojinin, kanserli hücrenin ilaçlara verdiği tepkinin yakalanması olarak özetlenebileceğini aktaran Çetin, şöyle devam etti:

"Mikroskobun içinde yüksek hassasiyette optik bir çip bulunmakta. Çipin yüzeyine kanser hastalarından alınan hücreleri yerleştirdik. Bu hücreler, farklı kanser ilaçlarına maruz bırakıldı. Kanser hücrelerine etki eden ilaçların etkisi çipten geçen ışığın optik yanıtında bir değişim olarak algılandı. Bu şekilde hangi kanser ilacının o hücreye etki ettiği yüksek hassasiyette belirlenebiliyor.

TÜBİTAK fonuyla geliştirdiğimiz teknoloji yerli ve millidir. Patentimizi aldık. Önümüzdeki yıl geliştirdiğimiz biyomedikal teknolojiyi, tüm dünyadaki hekimlerin hizmetine sunmayı planlıyoruz."