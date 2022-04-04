PCR testi pozitif olanlara zorunlu karantina kalkıyor! Koronavirüste dönüm noktasına ulaşmış görünüyoruz... Almanya resmen duyurdu

MASKE BAZI YERLERDE DEVAM EDİYOR

Federal Mecliste kabul edilen yeni Enfeksiyon Koruma Yasası uyarınca "temel önlemler" kapsamında sadece hastane, bakım ve huzurevleri gibi sağlık kurumlarında, toplu taşıma araçlarında ve tren ile uçaklarda maske takma zorunluluğu devam ediyor. Bunların dışındaki yerlerde bu zorunluluk kaldırıldı.

Riskli grupların bulunduğu hastane, bakım ve huzurevleri ile okul ve kreşlerde test zorunluluğu uygulaması da sürüyor.