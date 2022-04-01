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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Otizm tarama programıyla 2 milyon çocuğumuza ulaştık

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 01.04.2022
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Otizm tarama programıyla 2 milyon çocuğumuza ulaştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaklaşık 5 yıl önce başlattığımız otizm tarama programıyla 2 milyon çocuğumuza ulaştık. Bu program başarı ile uygulanmaya devam ediyor. Bu başarının ardından yeni hedefimiz, erken müdahale konusunda da çok daha nitelikli bir hizmet seviyesine ulaşmaktır" dedi.

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