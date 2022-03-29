Cristiano Ronaldo 5. kez Dünya Kupası'na gidiyor: Portekiz Kuzey Makedonya'yı Bruno Fernandes ile devirerek Katar biletini kaptı
Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Kuzey Makedonya'yı ağırlayan Portekiz, sahadan 2-0 galip ayrılarak adını Dünya Kupası'na yazdırdı. Portekiz'e Katar biletini getiren goller Bruno Fernandes'ten geldi. Bu sonuçla birlikte Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo üst üste 5.kez Dünya Kupası'nda forma giyecek.
Portekiz, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off finallerinde Kuzey Makedonya'yı eleyerek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde ederken, Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ise kariyerinde üst üste 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele etme şansı bulacak.
BRUNO FERNANDES TURU GETİRDİ
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Türkiye'yi 3-1 yenen Portekiz, final maçında Kuzey Makedonya ile karşılaştı. 32. dakikada Cristiano Ronaldo'dan aldığı pasla ceza sahası içinde yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçiren Bruno Fernandes, 65. dakikada da kendisinin ve ülkesinin ikinci golüne imza attı. Portekiz bu sonuçla Dünya Kupası bileti alan ülkeler arasına adını yazdırdı.
6.KEZ FİNALLERE GİDİYORLAR
Dünya Kupası bileti alan ülkeler arasına adını yazdırmayı başaran Portekiz, 2002 Kore-Japonya, 2006 Almanya, 2010 Güney Afrika, 2014 Brezilya ve 2018 Rusya'nın ardından 2022 Katar'da olmak üzere üst üste 6. kez finallerde sahne alacak.
HER ŞAMPİYONADA GOLE İMZA ATTI
37 yaşındaki yıldız geride kalan 4 Dünya Kupası'nda da rakip fileleri havalandırmayı başardı. (7 gol) Öte yandan Ronaldo, Portekiz milli takımıyla mücadele ettiği 5 Avrupa Şampiyonası'nda da gol attı.
Dünya futbol tarihinde bir çok rekora imza atan Portekizli yıldız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 6 gol atarken, milli formayla toplam 115 golü bulunuyor. Ronaldo, Katar'daki finallerde Portekiz kadrosunda yer alırsa 5. kez finallerde sahne alacak.
Meksikalı Antonio Carbajal ve Rafael Marquez, Alman Lothar Matthaeus ile İtalyan Gianluigi Buffon 5 Dünya Kupası'nda mücadele ederek bu rekora imza atan isimler olurken; Arjantinli yıldız Lionel Messi de 2022 Dünya Kupası'nda forma giyerse kariyerindeki 5. Dünya Kupası finalleri olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
- MEB son dakika: Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak? Seminerler bu yıl nasıl olacak?
- Akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin ve motorine indirim geldi mi? 29 Mart güncel benzin, gaz, motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...
- Erken emeklilik için son dakika: Formül açıklandı, 3600 ve 7200 gün kuralına dikkat! 120 ay çalışan anında emekli oluyor
- Instagram çöktü mü son dakika? İnstagram neden açılmıyor, çalışmıyor? 29 Mart Instagram erişim sorunu...
- Dünya Kupası kura çekimi ne zaman 2022? Dünya kupasına hangi takımlar katılıyor?
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB 3. dönem açık lise sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL 2021-2022 takvimi...
- KDV indirimi sonrası ev fiyatları düşecek mi? Ev fiyatları ne kadar olacak? Emlak fiyatları...
- CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri açıklaması geldi mi, ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı açıklamalar...
- Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE oranları...
- Disney Channel ne zaman kapanacak? Disney Channel Türkiye kanalı neden kapanıyor? Resmi açıklama geldi
- Dolar yorumları son dakika: 29 Mart dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar neden düşüyor?