Cristiano Ronaldo 5. kez Dünya Kupası’na gidiyor: Portekiz Kuzey Makedonya’yı Bruno Fernandes ile devirerek Katar biletini kaptı

HER ŞAMPİYONADA GOLE İMZA ATTI



37 yaşındaki yıldız geride kalan 4 Dünya Kupası'nda da rakip fileleri havalandırmayı başardı. (7 gol) Öte yandan Ronaldo, Portekiz milli takımıyla mücadele ettiği 5 Avrupa Şampiyonası'nda da gol attı.



Dünya futbol tarihinde bir çok rekora imza atan Portekizli yıldız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 6 gol atarken, milli formayla toplam 115 golü bulunuyor. Ronaldo, Katar'daki finallerde Portekiz kadrosunda yer alırsa 5. kez finallerde sahne alacak.



Meksikalı Antonio Carbajal ve Rafael Marquez, Alman Lothar Matthaeus ile İtalyan Gianluigi Buffon 5 Dünya Kupası'nda mücadele ederek bu rekora imza atan isimler olurken; Arjantinli yıldız Lionel Messi de 2022 Dünya Kupası'nda forma giyerse kariyerindeki 5. Dünya Kupası finalleri olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN