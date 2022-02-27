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İşte koronavirüsün kaynağı! İki uluslararası araştırmada ortaya çıktı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 27.02.2022 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022
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İşte koronavirüsün kaynağı! İki uluslararası araştırmada ortaya çıktı

Koronavirüsün kaynağına ilişkin yapılan iki uluslararası çalışmada virüsün kaynağının Çin hükümetine bağlı bir laboratuvar değil, Vuhan'daki hayvan pazarı olduğu duyuruldu. Açıklamada "Tüm kanıtlara baktığınızda, salgının Vuhan'daki hayvan pazarından çıktığını gayet açıkça görürsünüz." ifadeleri kullanıldı.

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