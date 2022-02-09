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SMA hastalarını ilgilendiren karar! Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 09.02.2022
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SMA hastalarını ilgilendiren karar! Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı

"Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazetede yayımlandı. SMA Tip-1, Tip-2 ve Tip-3 hastalarının ilaç giderlerinin SGK tarafından karşılanması için aranan kriterler düzenlendi.

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