Bu yiyeceklerden uzak durun! İşte en zararlı 10 besin
ABD'de insan sağlığına zarar verebilecek ürünler yayınladı. Bu ürünler sık tüketildiğinde içinde bulunan etken maddeler sağlığı kısa sürede bozuyor ve hastalıklara davetiye çıkarıyor. Neredeyse her gün tükenlen gıdaların en zararlı besinler listesinin başını çekmesi ise dehşete düşürdü. İşte en zararlı 10 yiyecekten oluşan o liste...
ABD merkezli New York Post gazetesi, uzmanların çalışmalarından yola çıkarak sağlığa en zararlı 10 yiyeceği derledi. Listeye göre uzak durulması gereken 10 yiyecek şöyle:
PASTIRMA
Doktor Reyzan Shali, normal hücrelerin kanser hücrelerine dönüşme sürecine atıfta bulunarak, "Birçoğu, Dünya Sağlık Örgütü'nün karsinojenez söz konusu olduğunda pastırmayı tütünle aynı kategoride sınıflandırdığını bilmiyor" sözleriyle işlenmiş etin sağlığa zararına vurgu yaptı.
HİNDİ FÜME
Doktor Reyzan Shali, "Eti zararlı yapanın işleme süreci olduğunu açıklıyorum. Dolayısı ile daha sağlıklı hale getirmek için pastırmayı hindi ile değiştirmek bir şey ifade etmiyor" dedi.
KIZARMIŞ YİYECEKLER
Ruh Sağlığı Diyetisyeni olarak tanınan diyetisyen Angela L. Lago, "Hiç kızarmış yiyecekler yemeyin demiyorum, ancak kızarmış yiyecekler kimsenin diyetinin temelini oluşturmamalı. Genel olarak, kızarmış yiyecekler yağ, tuz ve kalori bakımından daha yüksektir, bunların tümü kalp sağlığı ve obezite geliştirme riskini artırmaktadır" dedi.
PATATES CİPSİ
Illuminate Labs tıbbi danışman Andrea Paul, bu popüler atıştırmalık yiyeceklerin sağlığa zararını şu sözlerle açıklıyor: Düşük besin değeri, kullanılan ucuz yağ ve yüksek miktarda sodyum.
İŞLENMİŞ ŞEKER
Paul, "İşenmiş şekerin besin değeri esasen sıfırdır ve tıbbi araştırmalarda obezite ve metabolik hastalık riskini artırdığı gösterilmiştir" sözleriyle şekerli ve paketlenmiş gıdaların riskini açıklıyor.
İŞLENMİŞ YAĞLAR
Uzmanlar, "işlenmiş yağları mümkün olduğunca diyetinizden çıkarmaya çalışın" ifadelerinde bulunurken, beslenme uzmanı olan Arika Hoscheit bunun nedenini şöyle açıklıyor: "Üzüm çekirdeği, soya fasulyesi, kanola, pamuk tohumu, mısır ve bitkisel yağlar gibi işlenmiş yağlar genellikle insan sağlığına zararlıdır. Çünkü işleme sırasında yağları oksitleyen aşırı yüksek sıcaklıklara ulaşıyorlar."
HİDROJENE YAĞLAR
Bu yağ kategorisi, birçok paketlenmiş gıda ve fast food ürününde yer alıyor. Beslenme uzmanı Paul, "Hidrojenlenmiş yağların, nüfus araştırmalarında ölüm oranlarını arttırdığı kesin olarak gösterilmiştir. Fıstık ezmesi gibi birçok popüler tüketici ürünü markası hidrojene yağlar içerdiğinden, tüketicilerin paketlenmiş gıda ürünlerinin üzerindeki içerik etiketini okumaları önemlidir" ifadelerinde bulunurken, bu yağlardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.
RAFİNE KARBONHİDRATLAR
Rafine karbonhidartlara beyaz ekmek, beyaz pirinç ve makarna, hamur işleri, pizza ve daha fazlası dahildir. Lago, "Rafine tahıl ürünlerinin vücudumuzda iltihaplanmayı teşvik ettiği biliniyor, genellikle şeker oranı daha yüksek ve obezite ile de ilişkili" dedi.
SOSİS
"İşlenmemiş Kırmızı ve İşlenmiş Etler ve Koroner Arter Hastalığı Riski başlıklı [Güncel Ateroskleroz Raporlarında yayınlanan] bir araştırmaya göre, mevcut kanıtlar işlenmiş et tüketiminin koroner arter hastalığı insidansına etki ettiği saptanmıştır."
İŞLENMİŞ ET
Kahvaltılık sucuk, pastırma ve hindi füme gibi işlenmiş etlerin sağlığınız için korkunç olduğu açıklansa da, bu yiyecek kategorisi bir bütün olarak sağlıksız. Bu nedenle, bağımsız bir bölümü hak ediyor.
Sosisli sandviçler, şarküteri etleri, paketlenmiş sucuk ve daha fazlası, diyetinizden tamamen çıkarılmamışsa, mümkün olduğunca kaçınılması gerekilen gıdalar arasında yer alıyor. "Dünya Sağlık Örgütü, işlenmiş etleri 1. grup kanserojen olarak sınıflandırdı, yani kansere neden olduğu biliniyor. Lago, "İşlenmiş etler, taze ette bulunmayan kimyasallar içerir" diyor.
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