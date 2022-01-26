Omicron hakkında çarpıcı gerçek! m-RNA aşılarının etkililik oranını azaltıyor

OMİCRON'UN YENİDEN ENFEKSİYON İHTİMALİ YÜKSEK

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre Omicron'un vücuda yeniden bulaşma oranının Delta'ya göre 5,4 kat daha fazla olduğu raporda aktarıldı.

Aşı yaptırmayan kişilerde ise Omicron'un yeniden bulaşma oranı Delta'ya göre 6,4 olarak gözlemlendi.