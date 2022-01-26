Omicron hakkında çarpıcı gerçek! m-RNA aşılarının etkililik oranını azaltıyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kovid-19'un Omicron varyantının hızla yayılmasının, salgına karşı m-RNA teknolojisiyle geliştirilen aşıların etkililik oranını azalttığını açıkladı.Diğer yandan m-RNA aşılarının Omicron'un hastanelik etme riskine karşı etkililik oranında büyük düşüş olmadı.
DSÖ'nün sitesinde 17-23 Ocak'ta dünya genelinde vaka artış, ölüm, hastaneye kaldırılma ve Omicron varyantının Kovid-19 vakalarına etkilerine dair veriler paylaşıldı.
Rapora göre aralık ayında dünyada 21 milyonun üzerinde yeni Kovid-19 vakası görülürken yaklaşık 50 bin kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Küresel vaka artış oranında bir önceki haftaya kıyasla yüzde 5 artış gözlemlenirken ölümlerde ise yüzde 1'lik artış yaşandı. Bir önceki haftaya göre haftalık vaka artış oranının yüzde 39 arttığı DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi, en çok vakaların arttığı bölge oldu. Ölümlerin bir önceki haftaya kıyasla yüzde 44 arttığı Güneydoğu Asya'da ise can kayıplarında en fazla artış kaydedildi.
OMİCRON, HASTANEYE KALDIRILMA ORANINI ARTIRIYOR
Raporda Kovid-19'un Omicron varyantı hakkında son güncellemelere de yer verildi. Omicron'un dünya genelinde hızla Delta varyantının yerini aldığı ve risk taşımayı sürdürdüğü tespiti yapıldı.
Diğer varyantlara göre Omicron'un ağır hastalık ve ölüme daha az yol açtığı ancak vaka artış oranını yükseltmesi nedeniyle birçok ülkede Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan sayısının arttığı belirtildi. Omicron'un Delta varyantına kıyasla daha yüksek sekonder atak oranına sahip olduğu bilgisi de paylaşıldı.
OMİCRON'UN YENİDEN ENFEKSİYON İHTİMALİ YÜKSEK
İngiltere'de yapılan araştırmaya göre Omicron'un vücuda yeniden bulaşma oranının Delta'ya göre 5,4 kat daha fazla olduğu raporda aktarıldı.
Aşı yaptırmayan kişilerde ise Omicron'un yeniden bulaşma oranı Delta'ya göre 6,4 olarak gözlemlendi.
M-RNA AŞILARININ ETKİLİLİĞİ DÜŞÜYOR
DSÖ'nün raporunda ayrıca m-RNA teknolojisiyle geliştirilen aşıların etkililiğinin, Omicron'un yayılmasıyla düşüş gösterdiği vurgulandı.
Bu konuda ABD'de yapılan bir araştırmaya göre Moderna ve Pfizer-BioNTech aşılarını 2 doz yaptıranlarda bir ay sonra aşıların etkililik oranı sırasıyla yüzde 40 ve 30 olarak gözlemlendi. 2 doz aşının tamamlanmasından 6 ila 7 ay sonra ise etkililik oranının yüzde 0'a indiği kaydedildi.
Buna karşın m-RNA aşılarının Omicron'un hastanelik etme riskine karşı etkililik oranında büyük düşüş olmadı.
6 AY DÜŞÜŞ OLMADI
Araştırmaya göre Pzifer-BioNTech aşılarını tamamlayan kişilerde 3 ay içinde hastaneye yatış riskine karşı yüzde 70 etkililik gözlemlendi. Bu oranda 6 ay içinde düşüşe rastlanmadı.
Pfizer ve BioNTech firmaları, Kovid-19'a m-RNA teknolojisini kullanarak ilk aşıyı geliştirmişti.
Bu yeni aşı teknolojisi, bağışıklık tepkisini tetiklemek için genetik bir materyal olan "haberci RNA" molekülünü kullanılarak virüsle mücadele ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor 25 Ocak kim elendi, kim gitti? Survivor'a veda eden isim açıklandı mı? Survivor eleme adayları...
- Yarın hastaneler ve eczaneler açık mı? 26 Ocak İstanbul'da eczaneler saat kaçta açılacak?
- Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, aslen nereli? Survivor'a dahil olan Ayşıl Özaslan ne zaman yarıştı?
- 2022 FED faiz kararı açıklandı mı? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler FED faiz kararında...
- Bedelli askerlik yerleri sorgulama: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MEB ile Şubat ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM açıklama takvimi...
- Elini çabuk tutan fırsattan yararlanacak! Şubat ayı projeleri görücüye çıktı! TOKİ 720 lira taksitle 2+1 3+1 daireler...
- Kamuda idari izin hangi illerde? 26 Ocak Çarşamba kamu çalışanlarına tatil mi? Valilikler peş peşe açıkladı
- Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman bitiyor? Sözleşmeli öğretmenlik 15 bin atama tercihleri bitti mi?
- AVM kapanış saati kaç oldu? 25 Ocak AVM'ler saat kaçta kapanıyor? İstanbul AVM çalışma saatleri açıklaması
- Emekli ve memur maaşları için kritik açıklama! 1.150 lira ile 37 bin lira arasında zam! Emekli aylıkları, ikramiyeler ve 3600 ek gösterge...
- İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji son dakika açıkladı! 2022 İstanbul hava durumu açıklamaları