Koronavirüse yakalananlara Omicron bulaşıyor mu? Yeni çalışmanın sonuçları yayımlandı

İngiltere'de binlerce gönüllüye Kovid-19 testi yapılan büyük ve devam eden bir çalışma olan React'ten elde edilen bulgular, omicron varyantı görülen her 3 kişiden 2'sinin daha önce Kovid-19'a yakalandığını gösteriyor.

Bunlardan kaç tanesinin yeniden enfekte olduğunu saptayabilmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu ifade edilen araştırmanın sonuçları, Kovid-19'a tekrar yakalanma olasılığı daha yüksek görünen grupları ortaya koyuyor.