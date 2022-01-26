İşte koronavirüsün en çok yaşadığı yüzey! Her gün temas ediyoruz! Koronavirüsü tamemen yok eden madde...

2 KAT DAHA UZUN SÜRE KALABİLİYOR

Japonya'daki Kyoto Tıp Üniversitesinden araştırmacılar, Kovid-19'un Vuhan'daki ilk örneği ile varyantlarının çevresel kararlılıkları arasındaki farkları inceledi. Henüz emsal değerlendirmeden geçmemiş, BioRxiv'de ön baskısı paylaşılan çalışma, virüsün Alfa, Beta, Delta ve Omicron varyantlarının plastik yüzeylerde ve tende Vuhan türünden 2 kat daha uzun süre yaşayabildiğini gösterdi.