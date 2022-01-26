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İşte koronavirüsün en çok yaşadığı yüzey! Her gün temas ediyoruz! Koronavirüsü tamemen yok eden madde...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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İşte koronavirüsün en çok yaşadığı yüzey! Her gün temas ediyoruz! Koronavirüsü tamemen yok eden madde...

Bilim İnsanları tarafından yapılan araştırmada koronavirüsün Omicron varyantının en çok hangi yüzeylerde canlı kaldığını tespit etti. Diğer yandan omicron varyantının delta varyantına göre çok daha hızlı yayıldığı tespit edilirken, her iki varyantı da etkisiz hale getirecek madde de açıklandı. Peki koronavirüs ne kadar canlı kalır? Virüs en çok hangi yüzeyde var? Koronavirüsü ne öldürür? İşte detaylar...

Bilim insanları, Kovid-19'un Omicron varyantının insan derisi üzerinde 21 saate, plastik yüzeylerde ise 8 güne kadar canlı kaldığını belirledi.

2 KAT DAHA UZUN SÜRE KALABİLİYOR

Japonya'daki Kyoto Tıp Üniversitesinden araştırmacılar, Kovid-19'un Vuhan'daki ilk örneği ile varyantlarının çevresel kararlılıkları arasındaki farkları inceledi. Henüz emsal değerlendirmeden geçmemiş, BioRxiv'de ön baskısı paylaşılan çalışma, virüsün Alfa, Beta, Delta ve Omicron varyantlarının plastik yüzeylerde ve tende Vuhan türünden 2 kat daha uzun süre yaşayabildiğini gösterdi.

TAM 193,5 SAAT AKTİF

Araştırmada, Vuhan türünün plastik yüzeylerde ortalama yaşam süresi 56 saat, Alfa varyantının 191,3 saat, Beta varyantının 156,6 saat, Delta varyantının 114 saat ve Omicron varyantının 193,5 saat olarak tespit edildi.

İNSAN TENİNDE BİR GÜN KALIYOR

İnsan teninde ise virüsün orijinali 8,6, Alfa varyantı 19,6, Beta varyantı 19,1, Delta varyantı 16,8 ve Omicron varyantı ise 21,1 saat canlı kalabildi.

DELTA'DAN ÇOK DAHA HIZLI YAYILIYOR

Virüsün varyantlarının çevresel kararlılıklarının yüksek olmasının temasla bulaşma riskini artırdığını belirten araştırmacılar, en yüksek çevresel kararlılığa sahip Omicron'un bu sayede Delta varyantının yerini alarak bu kadar hızlı yayılmış olabileceğini vurguladı.

YÜZDE 35 ALKOL ÇÖZELTİSİYLE ETKİSİZ HALE GELİYOR

Araştırmacılar, Alfa, Beta, Delta ve Omicron varyantları alkole karşı hafif daha fazla direnç gösterse de tüm varyantların yüzde 35'lik alkol çözeltisine 15 saniye maruz kalınca tamamen etkisiz hale geldiğini aktararak, el hijyeni için dezenfektan kullanılmaya devam edilmesini önerdi.

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