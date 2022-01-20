Kovid-19 pandemisinin sonu yakın! Umut veren gelişme!
Kovid-19 pandemisini dünya genelinde yeniden hortlatan Omicron varyantında umut veren bir gelişme yaşandı. Bilim insanları, Omicron'a yakalanan kişilerin, ciddi Covid-19 hastalığına neden olan Delta varyantına karşı korunduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, bu nedenle daha bulaşıcı ancak daha az ciddi hastalığa neden olan Omicron'un küresel salgınının bireysel ve toplumsal etkilerini hafifletebileceğini söyledi.
Güney Afrika merkezli araştırmacılar, Omicron varyantı tarafından yönlendirilen güçlü bir corona virüs enfeksiyonu dalgasının, daha az şiddetli hastalığa neden olduğu ve Delta varyantına karşı koruma sağladığı için pandeminin sonunu hızlandırabileceğini söyledi.
Kasım ve Aralık aylarında Omicron varyantı ile enfekte olmuş 23 kişiden alınan numuneleri kullanan bir laboratuvar çalışması, daha önce Delta varyantına yakalananlara Omicron bulaşabileceğini, ancak Omicron ile enfekte olanların Delta varyantına yakalanamayacağını buldu.
İLK VERİLER OMİCRON'UN DAHA AZ CİDDİ HASTALIĞA NEDNE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR
Bununla birlikte Omicron, Delta'dan önemli ölçüde daha bulaşıcı olsa da, Omicron enfeksiyonları dalgası yaşayan ilk ülke olan Güney Afrika dahil pek çok ülkeden alınan hastane ve ölüm verileri, daha az ciddi hastalığa neden olduğunu gösteriyor. Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nden Alex Sigal liderliğindeki çalışmanın yazarları, "Böyle bir yer değiştirmenin sonuçları, Omicron'un gerçekten Delta'dan daha az patojenik olup olmadığına bağlı olacaktır. Öyleyse, Covid-19'un şiddetli hastalık insidansı azalacak ve enfeksiyon bireyler ve toplum için daha az rahatsız edici hale gelecektir" dedi.
Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ne göre, ülkede Omicron dalgası sırasında ölümler Delta kaynaklı dalgalanma sırasında görülen oranın yaklaşık yüzde 15'inde zirve yaparken, hastaneye yatışlar Delta'nın neden olduğu akışın yüzde 60'ında zirve yaptı.
Diğer taraftan araştırmacılar, çalışmaya katılan 23 katılımcıdan 14'ünün hastaneye kaldırıldığını, ancak yalnızca birinin ek oksijene ihtiyaç duyduğunu söyledi.
On tanesi ya Pfizer/BioNTech ya da Johnson & Johnson tarafından üretilen aşılarla aşılanmıştı, ancak yine de Omicron ile enfekte oldular.
SADECE AŞI OLUP OMİCRON İLE ENFEKTE OLANLAR DELTA'YA KARŞI KORUNUYOR
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan ise çalışmanın Omicron'un yalnızca aşı olan kişilerde Delta'ya karşı koruma sağladığını gösterdiğini vurguladı.Swaminathan tarafından Twitter'da yapılan paylaşımda, "Covid-19 enfeksiyonu, bazılarının önerdiği gibi, aşılamanın yerini tutmaz" dedi.
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