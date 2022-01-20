Kovid-19 pandemisinin sonu yakın! Umut veren gelişme!

İLK VERİLER OMİCRON'UN DAHA AZ CİDDİ HASTALIĞA NEDNE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Bununla birlikte Omicron, Delta'dan önemli ölçüde daha bulaşıcı olsa da, Omicron enfeksiyonları dalgası yaşayan ilk ülke olan Güney Afrika dahil pek çok ülkeden alınan hastane ve ölüm verileri, daha az ciddi hastalığa neden olduğunu gösteriyor. Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nden Alex Sigal liderliğindeki çalışmanın yazarları, "Böyle bir yer değiştirmenin sonuçları, Omicron'un gerçekten Delta'dan daha az patojenik olup olmadığına bağlı olacaktır. Öyleyse, Covid-19'un şiddetli hastalık insidansı azalacak ve enfeksiyon bireyler ve toplum için daha az rahatsız edici hale gelecektir" dedi.